Un año más, las fiestas de la Patrona de Canarias recorrerán todo el Archipiélago antes de llegar a Candelaria

Se presenta el cartel de las fiestas de la Patrona de Canarias del año 2026 en la isla de El Hierro. Se trata de una programación que incluye una parada en cada una de las islas.

La llegada de la Patrona a la Isla del meridiano la hará coincidir con la Virgen de los Reyes, patrona de la isla de El Hierro.

El 5 de agosto arrancarán las fiestas de este año en Frontera, el inicio de una gira que volverán a unir a miles de canarios. El destino final será en Candelaria.

Peregrinos junto a la Patrona de Canarias / RTVC

Además, este año, la festividad tiene un vinculo especial con la Isla del Meridiano. De donde son su pregonero, Eligio Hernández y también la autora del cartel, Ayelén Armas.

Los actos principales de esta celebración se podrán seguir en directo en las retrasmisiones que hará Televisión Canaria.



