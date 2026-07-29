InicioNoticias

Se presenta el cartel de las fiestas de la Patrona de Canarias en El Hierro

RTVC
Añade a RTVC en Google

Un año más, las fiestas de la Patrona de Canarias recorrerán todo el Archipiélago antes de llegar a Candelaria

Se presenta el cartel de las fiestas de la Patrona de Canarias del año 2026 en la isla de El Hierro. Se trata de una programación que incluye una parada en cada una de las islas.

La llegada de la Patrona a la Isla del meridiano la hará coincidir con la Virgen de los Reyes, patrona de la isla de El Hierro.

El 5 de agosto arrancarán las fiestas de este año en Frontera, el inicio de una gira que volverán a unir a miles de canarios. El destino final será en Candelaria.

Peregrinos junto a la Patrona de Canarias
Peregrinos junto a la Patrona de Canarias / RTVC

Además, este año, la festividad tiene un vinculo especial con la Isla del Meridiano. De donde son su pregonero, Eligio Hernández y también la autora del cartel, Ayelén Armas.

Los actos principales de esta celebración se podrán seguir en directo en las retrasmisiones que hará Televisión Canaria.


COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Banco Central Europeo excluye a Canarias de los nuevos billetes

CD Tenerife vs UD Añaza: las claves del cuarto test de pretemporada de los blanquiazules

El Gobierno y el Grupo Social ONCE repartirán dos millones de gafas seguras para ver el eclipse

Rescatan a un hombre en el mar en Puerto de la Cruz

La vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial en adultos vulnerables comenzará en octubre

Tenerife estrena drones acuáticos para salvar vidas en el litoral

NOTICIAS RELACIONADAS