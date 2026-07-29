El Pleno insular extraordinario da luz verde a los fondos económicos tras superar los meses de bloqueo político

El Pleno del Cabildo de El Hierro aprobó este miércoles 29 de julio una importante modificación de crédito. La Institución insular desbloquea así más de 22 millones de euros tras varios meses de parálisis. Estos fondos servirán para reforzar las inversiones sociales y económicas fundamentales para la isla.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El grupo de Gobierno sacó adelante esta medida financiera durante la sesión extraordinaria. Asamblea Herreña optó por la abstención durante la correspondiente votación plenaria. Por el contrario, la Agrupación Herreña Independiente votó en contra del acuerdo insular.

Ayudas e impulso económico al sector primario

Gracias a esta modificación de crédito de más de 22 millones de euros, el Cabildo de El Hierro podrá poner en marcha nuevas líneas de actuación clave como las ayudas a los estudiantes, al sector primario o las subvenciones de eficiencia energética, la mejora de centros deportivos, el mantenimiento de infraestructuras, el Plan de Vivienda Hierro, además de otras inversiones para el tejido empresarial y ayudas dirigidas al desarrollo económico y social de la isla.

En adición, durante el debate plenario se aprobaron las tres enmiendas presentadas por el Grupo de Gobierno que planteaban una nueva propuesta que permite reforzar las ayudas al sector primario al reorientar más de un millón de euros de distintas partidas presupuestarias para reforzar el apoyo a la subvención al sector, ayudas a la producción de determinadas variedades y la mejora de instalaciones ganaderas.

Reacciones del Gobierno insular

La vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, mostró su satisfacción por la aprobación de la modificación de crédito y afirmó que «gracias a este acuerdo podremos sacar adelante las becas para estudiantes, las subvenciones al sector primario, al tejido empresarial y al turismo, además de numerosas actuaciones previstas para la isla. Este ha sido un trabajo de equipo y quiero agradecer la colaboración, la predisposición y el diálogo de Asamblea Herreña. Hoy es un día importante para El Hierro y para todos los herreños y herreñas«.

El Pleno del Cabildo Insular de El Hierro también ha aprobado en esta misma sesión plenaria el expediente de modificación de créditos que incorpora un suplemento de crédito de 3 millones de euros destinado al pago de la sentencia del Auditorio de La Peña.