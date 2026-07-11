El Hierro levanta la prohibición de hacer fuego en áreas recreativas al mejorar las condiciones meteorológicas

El Hierro levanta la prohibición del uso de fogones en las áreas recreativas / EuropaPress

El Cabildo de El Hierro ha autorizado este sábado el uso de fogones en áreas recreativas tras rebajar a prealerta la situación de riesgo por incendios forestales en islas occidentales y Gran Canaria.

Así lo ha informado a los medios la corporación insular, que destaca que el levantamiento de la restricción responde a la mejoría de las condiciones meteorológicas en la masa forestal ante las altas temperaturas registradas recientemente en el archipiélago.

También el Cabildo de la isla procedía este viernes a la apertura de pistas forestales, que se encontraban cerradas desde el 4 de julio.