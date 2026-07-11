El Hierro levanta la prohibición del uso de fogones en las áreas recreativas

El Hierro levanta la prohibición de hacer fuego en áreas recreativas al mejorar las condiciones meteorológicas
El Cabildo de El Hierro ha autorizado este sábado el uso de fogones en áreas recreativas tras rebajar a prealerta la situación de riesgo por incendios forestales en islas occidentales y Gran Canaria.
Así lo ha informado a los medios la corporación insular, que destaca que el levantamiento de la restricción responde a la mejoría de las condiciones meteorológicas en la masa forestal ante las altas temperaturas registradas recientemente en el archipiélago.
También el Cabildo de la isla procedía este viernes a la apertura de pistas forestales, que se encontraban cerradas desde el 4 de julio.