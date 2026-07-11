El interior estadounidense ya acumula 100 partidos en la Liga Endesa con un promedio de 12,6 puntos y 6,5 rebotes en la última temporada

La Laguna Tenerife anunció este sábado el fichaje del pívot estadounidense Ethan Happ para las dos próximas temporadas. El jugador de 2,08 ya conoce la Liga Endesa, donde acumula un total de 100 partidos; y su llegada suma mayor solidez a la plantilla aurinegra.

La Laguna Tenerife ficha al pívot Ethan Happ. Imagen cedida por el club

Happ llega procedente del Recoletas San Pablo Burgos, donde la pasada temporada promedió 12,6 puntos, 6,5 rebotes y 2,2 asistencias por partido, además de liderar la Liga Endesa en recuperaciones (1,9) y firmar una valoración media de 17,3 créditos, la sexta mejor del torneo.

Trayectoria universitaria y europea

El nuevo interior aurinegro tuvo una destacada trayectoria en la NCAA durante su etapa en los Badgers de Wisconsin (2015-2019), donde firmó medias de 15,4 puntos y 8,4 rebotes, además de varios hitos de mucho mérito.

Happ fue uno de los pocos jugadores capaces de entrar en el selecto club de quienes alcanzaron al menos 2.000 puntos, 1.000 rebotes y 400 asistencias en la División I de la NCAA. En su año sénior fue distinguido con el Kareem Abdul-Jabbar Award al mejor pívot universitario del país.

Tras completar su etapa universitaria dio el salto al baloncesto europeo, iniciando un recorrido que le llevó por el Olympiakos griego, los italianos Vanoli Cremona, Fortitudo Bologna y Dinamo Sassari, además del MHP Riesen Ludwigsburg alemán, con el que conquistó la medalla de bronce en la Basketball Champions League 2021/22.

El base del Lenovo Tenerife, Jaime Fernández (d), bota el balón ante los jugadores del Dreamland Gran Canaria, el pívot Ethan Happ (i) y el base Ferrán Bassas (2d), durante el primero de los dos partidos de la Copa Isola 2023, que enfrentaron al actual La Laguna Tenerife y al Dreamland Gran Canaria. EFE/ Miguel Barreto

Uno de los mejores pívots en la ACB

A partir de ahí, Ethan Happ, internacional por Macedonia del Norte, vivió su primera experiencia en la Liga Endesa tras fichar por el Río Breogán en la temporada 2022/23. Ese curso fue el máximo reboteador de la ACB y el tercer jugador más valorado de la competición.

Su rendimiento le abrió las puertas del Dreamland Gran Canaria en la campaña 2023/24, donde coincidió con el ahora técnico aurinegro, Jaka Lakovic. Posteriormente militó en el Valencia Basket (2024/25) y en el San Pablo Burgos (2025/26).

En el centenar de partidos que acumula en la Liga Endesa, el nuevo interior canarista ha promediado 12 puntos, 6,3 rebotes, 2,1 asistencias y 1,9 recuperaciones para una valoración media de 15,8 créditos por encuentro.