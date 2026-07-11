El accidente tuvo lugar sobre las 01:45 horas en la Avenida Venezuela

Dos personas resultaron heridas durante la madrugada de este sábado como consecuencia de una colisión frontal entre dos vehículos registrada en la Avenida Venezuela, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Dos heridos tras la colisión de dos vehículos en Santa Cruz de Tenerife. Imagen de Google Maps

El accidente tuvo lugar sobre las 01:45 horas y movilizó a los servicios de emergencia tras el aviso recibido por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Heridos de carácter moderado

Según la información facilitada por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), una mujer de 54 años sufrió lesiones de carácter moderado, mientras que un hombre de 71 años presentó un traumatismo torácico de la misma consideración, ambos salvo complicaciones.

Los dos heridos los atendió el SUC en el lugar del accidente y posteriormente los trasladaron en ambulancias de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Tras recibir la alerta, el CECOES activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron dos ambulancias de soporte vital básico del SUC, cuyos sanitarios prestaron asistencia a los afectados antes de proceder a su evacuación al centro hospitalario.

Por su parte, agentes de la Policía Local también acudieron al lugar del accidente y se encargaron de regular la situación en la vía, además de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.