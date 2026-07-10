Nieves Lady Barreto dice que ahora cada administración con sus competencias «hará lo que corresponda»

El Gobierno dice que el Monumento a Franco «no es BIC» y da por zanjada su actuación.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha afirmado este viernes en comisión parlamentaria que el Gobierno de Canarias ya ha determinado que la escultura de Juan de Ávalos, conocida como el monumento a Franco, «no es Bien de Interés Cultural (BIC)». Y que, por tanto, el Ejecutivo autonómico «no tiene nada más que decir«, correspondiendo ahora actuar a cada administración en el ámbito de sus competencias.

Nieves Lady Barreto ha hecho estas declaraciones en comisión parlamentaria después de que el pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias haya acordado recientemente rechazar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, de la escultura realizada por Juan de Ávalos situada en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife.

En respuesta a una pregunta sobre los mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas de la represión franquista, la consejera ha señalado que la posición del Gobierno respecto a la escultura de Ávalos es clara.

«La escultura de Ávalos no tenemos que decir nada más. El Gobierno de Canarias ha dicho que no es BIC. No tenemos que decir nada más», ha manifestado.

Ha añadido que, una vez fijado ese criterio, «cada uno, en el ámbito de sus competencias, tendrá que hacer lo que le corresponda».