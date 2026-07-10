El Gobierno de Canarias recuerda que la creación de los juzgados de Infancia depende del Ministerio de Justicia

Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Foto de archivo



La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha afirmado este viernes que el objetivo del Gobierno de Canarias es que existan juzgados o secciones especializadas en infancia en todas las islas, aunque ha recordado que su creación depende del Ministerio de Justicia y de los órganos judiciales.

La consejera, en comisión parlamentaria, ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha solicitado «reiteradamente» al Ministerio de Justicia la creación de nuevos juzgados de infancia, como el ya existente en Las Palmas de Gran Canaria.

Ha explicado que la Ley Orgánica del Poder Judicial permite crear secciones especializadas, pero ha precisado que esa competencia no corresponde al Gobierno de Canarias. «Si fuera por nosotros, tendríamos esos juzgados en todas las islas hace dos años», ha afirmado.

Sección especializada

Ha añadido que el Ejecutivo ha intentado abrir una sección especializada en La Laguna, donde ya dispone de espacio para ello, aunque ha aseverado que no ha sido posible porque no se ha conseguido que algún integrante de los órganos judiciales asuma su dirección.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno canario ha ofrecido al Ministerio los medios materiales y las partidas presupuestarias necesarias para la puesta en marcha de esa sección en La Laguna y ha vuelto a reclamar que la creación de estas unidades especializadas sea obligatoria.

La consejera ha expresado su deseo de que pueda existir una sección de infancia en cada isla y ha apelado a que haya responsables judiciales que se pongan al frente de estas nuevas unidades.

Sede judicial electrónica

En otra intervención, la consejera se ha referido a la implantación de la sede judicial electrónica y al refuerzo de las oficinas de justicia municipales, que, según ha dicho, permitirán garantizar un acceso más ágil a la Administración de Justicia en las islas no capitalinas, evitando desplazamientos innecesarios de la ciudadanía.

La consejera ha añadido que el Ejecutivo trabaja para que los ciudadanos «no tengan que desplazarse» para realizar trámites judiciales sencillos mediante la implantación de herramientas digitales, una línea de trabajo que, ha dicho, «está viva» y que continuará desarrollándose.

Ha indicado que la sede judicial electrónica ya permite consultar expedientes y señalamientos, recibir avisos de notificaciones y realizar gestiones que anteriormente obligaban a acudir físicamente a la sede judicial.

Según ha señalado, esta digitalización supone un ahorro de costes y tiempo para la ciudadanía y contribuye a una resolución más ágil de los procedimientos, evitando en muchos casos el traslado a los tribunales de instancia.

Asimismo, ha destacado el papel que desempeñarán las oficinas de justicia municipales, que facilitarán la atención a los vecinos para que no tengan que salir de sus municipios para realizar determinados trámites relacionados con la Administración de Justicia.