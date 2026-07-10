Bermúdez asegura que cumplirá la ley con el monumento a Franco “como está escrita, no como la interpreta el Ministerio”

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife analizó el plazo dado por el Estado para la retirada de la escultura en el programa ‘La Retranca’ del pasado 9 de julio

El alcalde José Manuel Bermúdez durante su intervención en ‘La Retranca’.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acatará la Ley de Memoria Histórica respecto al monumento a Franco, pero basándose en el texto literal de la norma y no en las interpretaciones del Gobierno de España. Así lo manifestó el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, durante su intervención en el espacio de análisis y debate de la cadena autonómica ‘La Retranca‘ el pasado 9 de julio.

Durante la emisión del programa de Televisión Canaria, que presenta cada jueves en directo Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, el regidor nacionalista cargó contra la resolución del Ministerio que dirige Ángel Víctor Torres, que da seis meses al Ayuntamiento para retirar la escultura o, en caso negativo, hacerlo por sus propios medios y repercutir el coste a las arcas municipales. “Torres fue presidente durante cuatro años, ¿por qué no lo hizo?”, se preguntó.

El espacio televisivo, conducido en directo cada jueves por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, amplió el foco para abordar la permanencia de otros símbolos de la dictadura en el Archipiélago que incumplen la normativa vigente, como el escudo preconstitucional situado en la entrada de la Base Naval y Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria. Para analizar esta realidad, ‘La Retranca’ recabó las opiniones de asociaciones de Memoria Histórica, de colectivos defensores de la conservación de estos elementos y de las distintas administraciones implicadas.

La mesa de debate de esta edición contó con las valoraciones de los periodistas Francisco Pomares y Janire Alfaya, la analista Melisa Rodríguez y el presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez.

Actualidad judicial y el ‘caso Leire’

En el bloque dedicado a la política nacional, el programa analizó el calendario de las comisiones de investigación del Senado y las próximas citas en la Audiencia Nacional. Los analistas pusieron la mirada en las comparecencias previstas para la próxima semana en el marco del ‘caso Leire’, donde declararán como investigados la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas.

A propósito de este último, el periodista Antonio Herrero recordó el perfil de Llamas durante su etapa al frente de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife a finales de los años 90; “Su paso por la comandancia no sentó muy bien entre los agentes porque no era un hombre con empatía. No le temblaba el pulso para corregir a cualquier guardia civil; era un hombre con mucha rectitud pero, a veces, con demasiada dureza”, manifestó Herrero.

Conexión con Venezuela

Por otra parte, los Servicios Informativos de Televisión Canaria continuaron con el seguimiento de la crisis en Venezuela tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio. El subdirector del área y enviado especial al país, Samuel López, ofreció una nueva conexión en directo desde La Guaira para aportar testimonios de los afectados y analizar la evolución de la situación sobre el terreno.