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Muere un hombre de 25 años tras ser rescatado del mar en Güímar, en Tenerife

RTVC / EFE
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Varios bañistas sacaron al hombre del agua pero los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar su vida

Preaviso de huelga en el transporte sanitario canario. Imagen de recurso 112 Canarias
Ambulancia SUC.

Un hombre de 25 años ha fallecido este jueves por la noche tras ser rescatado del mar por unos bañistas en la zona de Punta Prieta, en el municipio tinerfeño de Güímar. Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

El suceso ocurrió sobre las 20:27 horas, cuando el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que varios bañistas habían sacado del agua a un hombre.

Los propios bañistas iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Las continuaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife hasta la llegada del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El equipo sanitario practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, aunque no pudo revertir la parada cardiorrespiratoria y confirmó el fallecimiento del afectado.

En el operativo intervinieron una ambulancia medicalizada y otra sanitarizada del SUC. También efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y agentes de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.

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