Los agentes detectaron diversas irregularidades en el etiquetado de los productos y en el precintado de las bebidas alcohólicas

Panorámica de Güímar.

Agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo una inspección en un establecimiento comercial del municipio de Güímar, dentro de las actuaciones propias de la especialidad, en este caso en relación con el control sobre bebidas derivadas del alcohol y productos alimentarios destinados a la venta al público.

Tras la identificación de los agentes y el inicio de la inspección, se comprobó la existencia de diversas irregularidades en productos alimentarios. También en bebidas alcohólicas expuestas para su comercialización.

En concreto, los agentes detectaron que distintos productos alimentarios incumplían la normativa en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Carecían de la información obligatoria para el consumidor, especialmente en lo relativo a los requisitos lingüísticos y al etiquetado.

Asimismo, se constató que 420 botellas de bebidas derivadas del alcohol incumplían la normativa fiscal, al carecer del correspondiente precinto fiscal exigido por la legislación sobre Impuestos Especiales.

Como resultado de la actuación, la Guardia Civil procedió a la inmovilización cautelar de un total de 8.554 productos, distribuidos de la siguiente manera: 8.134 bebidas (latas y botellas de distintas marcas), por presuntas infracciones de la normativa de seguridad alimentaria. Y 420 botellas de bebidas derivadas del alcohol, por incumplimiento de la normativa relativa al precinto fiscal.

Los agentes formalizaron la correspondiente acta de inspección, que fue firmada por un empleado del establecimiento, al que se entregó copia de la misma. Las actuaciones han sido remitidas a los organismos competentes para la instrucción de los expedientes administrativos. Se aplicó la medida cautelar de inmovilización de los productos constitutivos de posible infracción.

Normativa aplicable

Las irregularidades detectadas constituyen posibles infracciones a la Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por deficiencias en el etiquetado e información al consumidor, y de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, por la comercialización de bebidas alcohólicas sin el preceptivo precinto fiscal, pudiendo dar lugar a sanciones económicas y a la inmovilización o decomiso de la mercancía.