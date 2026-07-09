La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para el esclarecimiento de los hechos y la localización del resto de personas implicadas

Detenido un hombre por su presunta implicación en el atraco a una joyería del centro comercial El Mirador.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón por su presunta implicación en el atraco cometido en una joyería ubicada en el centro comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos se produjeron en la tarde del pasado 7 de julio, cuando varios individuos encapuchados accedieron al establecimiento y, mediante el uso de un extintor y objetos contundentes, fracturaron varias vitrinas para sustraer diversas joyas.

Durante el asalto, las empleadas del establecimiento lograron abandonar la joyería, sin que consten lesiones personales. Los autores huyeron posteriormente del lugar en un vehículo que figuraba como sustraído en la zona de Ojos de Garza, que fue localizado poco después por los agentes en el marco del dispositivo policial desplegado tras recibir el aviso.

En el interior del vehículo fueron hallados efectos relacionados con el robo. Entre ellos etiquetas de joyas, un expositor, un extintor y otros objetos de interés para la investigación.

Delito de robo con violencia e intimidación

Las gestiones practicadas por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Sur permitieron identificar y detener a uno de los presuntos implicados. Se ha hecho como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

La investigación continúa abierta y está dirigida por la Brigada Provincial de Policía Judicial, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos. Además de recuperar los efectos sustraídos y determinar la participación del resto de personas implicadas. Así como su implicación en hechos similares que han ocurrido durante los últimos meses y que han generado una alarma social.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias, que serán remitidas a la autoridad judicial competente.

La Policía Nacional no descarta que se produzcan más detenciones en los próximos días.