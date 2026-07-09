Detenido por homicidio en Los Cristianos, en Tenerife

La Policía Nacional arresta además a otras dos personas por un delito de lesiones y robo con violencia en el mismo suceso

Panorámica de Los Cristianos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona como presunto autor de un homicidio. Y a dos personas más como presuntos autores de lesiones y robo con violencia en la localidad de Los Cristianos, en el sur de Tenerife.

Los hechos ocurrieron cuando dos varones siguieron a una pareja de ancianos hasta la entrada de su urbanización con la intención de sustraerles sus pertenencias. Tras darles alcance, los autores intentaron arrebatar el bolso de la mujer mediante el método del tirón. La hicieron caer al suelo y comenzó un forcejeo por el que sufrió lesiones.

Asimismo, intentaron sustraer de forma violenta el reloj del hombre, siendo empujado y cayendo al suelo. Se golpeó, golpeándose la cabeza contra un vehículo estacionado en la vía pública. Por este motivo fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde falleció posteriormente a causa de las lesiones.

Al lugar de los hechos acudieron varios testigos. Fueron quienes escucharon los gritos de las víctimas, lo cual provocó que los presuntos autores huyeran a bordo de un vehículo sin conseguir el botín.

Tras las oportunas investigaciones, los agentes lograron identificar a los presuntos autores, siendo detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial competente que decretó prisión para uno de ellos.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.