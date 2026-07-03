La pieza, hallada en abril durante unas obras junto al edificio del Cabildo de Tenerife, puede visitarse en el Centro de Interpretación situado bajo la Plaza de España

El cañón hallado en las obras anexas al Cabildo de Tenerife se expone al público

El Centro de Interpretación del Castillo de San Cristóbal, gestionado por el Museo de Historia y Antropología de Tenerife (MHAT) de Museos de Tenerife, continúa ampliando su discurso expositivo con la incorporación de un nuevo cañón histórico hallado en abril durante las obras del edificio anexo al Cabildo de Tenerife.

La pieza, de grandes dimensiones y vinculada al antiguo sistema defensivo de Santa Cruz de Tenerife, «ha sido integrada en el recorrido museístico tras su recuperación y estudio inicial por parte de los equipos técnicos de Museos de Tenerife. Su hallazgo en el subsuelo de la capital refuerza el conocimiento sobre la red de fortificaciones y baterías que protegieron durante siglos uno de los enclaves estratégicos más importantes del Atlántico», dijo el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso.

Por su parte, el consejero de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, anima a la ciudadanía a visitar este espacio museístico y a reencontrarse con “la historia latente de Santa Cruz y de Canarias” a través de sus restos patrimoniales, subrayando el valor del Castillo de San Cristóbal como lugar de encuentro entre pasado y presente.

Más allá de su valor militar, este descubrimiento aporta también una dimensión cultural y simbólica a la historia de la ciudad, tal y como recoge el artículo de opinión ‘La voz del trueno y aquellos cañones jamás dejaron de resonar, escrito por el técnico del Museo de Historia y Antropología de Tenerife, Jesús Duque Arimany.

“Estas piezas no solo defendían la costa, sino que formaban parte de la vida cotidiana de la población, anunciando celebraciones, alertas y acontecimientos relevantes a través de sus disparos”, recuerda Acha.

Centro de Interpretación Castillo de San Cristóbal

Ubicado bajo la Plaza de España, este centro permite a los visitantes recorrer los restos de la antigua muralla del Castillo de San Cristóbal y comprender la evolución del sistema defensivo de la ciudad, desde su construcción en torno a 1575 hasta su demolición en 1928.

En este contexto, la incorporación del nuevo cañón amplía la lectura histórica del espacio, sumándose a piezas ya emblemáticas como el cañón “El Tigre”, asociado a la defensa de Santa Cruz frente al ataque británico de 1797.

Este espacio expone el sistema defensivo que tuvo Tenerife, ofreciendo un recorrido por los castillos de Santa Cruz, como San Cristóbal, San Juan o Paso Alto, y contextualizando el papel de estas fortificaciones en la defensa de la isla a lo largo de la historia. Además del cañón descubierto recientemente, exhibe el cañón Tigre, pieza de incalculable valor histórico, decisivo en la derrota del almirante inglés Horacio Nelson en su intento de invadir Tenerife en 1797.