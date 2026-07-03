Canarias recibirá 83 millones por los daños de la borrasca Therese

Las ayudas estatales van destinadas a obras de reparación en infraestructuras y red viaria

Daños causados por la borrasca ‘Therese’ en una carretera de Gran Canaria.

Canarias recibirá 83 de los 92 millones de euros aprobados por el Gobierno para reparar infraestructuras dañadas por la borrasca Therese, según ha anunciado este viernes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la convocatoria de ayudas, aprobada previamente por el Consejo de Ministros, destinada a financiar obras de reparación en infraestructuras municipales y en la red viaria insular y provincial afectadas por emergencias de protección civil registradas entre el 10 de febrero y el 30 de marzo de 2026.

Torres ha asegurado que Canarias fue la comunidad autónoma más afectada por la borrasca. Y ha destacado que el Ejecutivo central cubrirá hasta el 50 % del coste de las obras ejecutadas por ayuntamientos y cabildos.

«Es una muy buena noticia para los ayuntamientos y para los cabildos canarios», ha afirmado el ministro. Ha precisado que las administraciones locales podrán presentar sus solicitudes hasta las 15.00 horas del próximo 30 de julio.

Según el extracto publicado en el BOE, el importe máximo de las subvenciones asciende a 92.017.358 euros para el conjunto del país. Podrán beneficiarse las diputaciones, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja, País Vasco, Asturias y Murcia.

Las ayudas financiarán en hasta un 50 % de su coste proyectos de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades. Así como actuaciones en redes viarias insulares y provinciales dañadas como consecuencia de catástrofes naturales.

Las solicitudes se podrán presentar desde las 9.00 horas del día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOE . Se cumplimentarán y presentarán de forma electrónica, a través de la aplicación informática ‘AURA-Subvenciones a EELL ante catástrofes naturales’. Una zona accesible desde la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.





