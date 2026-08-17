El objetivo de este procedimiento es descubrir fugas de agua y reducir las pérdidas evitando excavaciones innecesarias y reduciendo tiempos y costes de inspección

Drones e inteligencia artificial para reducir las fugas de agua. Imagen Gobierno de Canarias

Detectar una fuga de agua bajo el asfalto sin levantar una sola calle es uno de los retos que ha conseguido abordar la empresa lanzaroteña SKYNOX Drones S.L., una startup tecnológica identificada por la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa como caso de éxito de la Red CIDE que inspecciona infraestructuras críticas y mejora la gestión de recursos esenciales en Canarias aplicando drones, sensores de alta precisión e inteligencia artificial.

La Red CIDE es una iniciativa de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del Programa FEDER Canarias 2021-2027. Su objetivo es fomentar la innovación empresarial y mejorar la competitividad del tejido productivo de Canarias mediante servicios gratuitos de asesoramiento y apoyo especializado.

Desde sus inicios, según informa un comunicado, la empresa ha apostado por convertir la información obtenida en campo en una herramienta para la toma de decisiones, especialmente en un ámbito estratégico para las islas como es el agua. Su propuesta tecnológica permite localizar anomalías térmicas compatibles con fugas en las redes de abastecimiento mediante técnicas de teledetección, evitando excavaciones innecesarias y reduciendo tiempos y costes de inspección.

Descubrimiento de fugas

El desarrollo de este protocolo de inspección térmica permitió a SKYNOX obtener en 2025 el Premio Talento Sostenible, concedido por la Cámara de Comercio de Lanzarote junto a la Fundación Líneas Romero y Bankinter.

A partir de esta experiencia, la empresa trabaja actualmente en SKYNOXwater, una metodología que combina sensores avanzados, inteligencia artificial y la digitalización de las redes de abastecimiento para identificar con mayor precisión las zonas donde pueden existir fugas antes de intervenir sobre el terreno.

El objetivo es ir un paso más allá: desarrollar un sistema capaz de monitorizar la red, priorizar las reparaciones y ayudar a las administraciones y operadores del agua a reducir las pérdidas de agua no registrada. Además del sector del agua, SKYNOX desarrolla soluciones para la inspección de parques fotovoltaicos y aerogeneradores mediante drones equipados con cámaras térmicas, sensores multiespectrales, LiDAR y cámaras RGB de alta resolución. Entre sus líneas de trabajo destacan también la creación de gemelos digitales, la topografía de precisión y el desarrollo de sistemas de visión artificial para detectar automáticamente defectos en infraestructuras energéticas.

El impulso de la Red CIDE

Los cofundadores de la empresa, Juan Manuel García Laría y Francisco Javier Cáceres Ferrer, destacan el papel que ha desempeñado la Red CIDE en el crecimiento del proyecto. Gracias a este acompañamiento, la empresa ha podido ampliar su red de contactos dentro del ecosistema de innovación, acceder a programas especializados como Impulsa Startup, conocer centros tecnológicos de referencia y mantenerse informada sobre convocatorias de ayudas para proyectos de I+D+

«Nos ha aportado conocimiento, visibilidad y acceso a recursos que aceleran el crecimiento de una empresa innovadora. Es una auténtica lanzadera empresarial», señalan.

Desde su experiencia emprendedora, los responsables de SKYNOX animan a otras empresas a incorporar la innovación como parte de su estrategia de crecimiento. «Hay que probar, medir y validar, aunque eso implique equivocarse rápido para encontrar la mejor solución. Y no hace falta hacerlo solo. Acercarse a la Red CIDE puede marcar la diferencia, porque el coste de preguntar es cero y el retorno puede transformar un proyecto empresarial».