El incidente se produjo en la subestación de Mácher, en Tías, pero posteriormente se produjo una nueva incidencia en las subestaciones de San Bartolomé y Punta Grande que ocasionó la pérdida de generación eléctrica

Tendido eléctrico. Imagen de recurso Europa Press

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por un cero energético registrado durante la madrugada de este sábado, 3 de octubre, que ha provocado interrupciones del suministro eléctrico a miles de clientes.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado la situación de PREALERTA del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) a partir de las 07:15 horas, ante la incidencia registrada en la red eléctrica insular.

Según la información facilitada por Emergencias, el incidente comenzó a las 05:44 horas en la red eléctrica de 66 kV de la subestación de Mácher, en el municipio de Tías. Esta primera incidencia provocó una interrupción del suministro que afectó inicialmente a aproximadamente 51.703 clientes.

Cuatro minutos después, durante las maniobras para recuperar el servicio, se produjo una nueva incidencia en las subestaciones de San Bartolomé y Punta Grande, que ocasionó una pérdida de generación eléctrica y elevó la afección hasta aproximadamente 73.600 clientes.

Recuperación progresiva del sistema eléctrico

Desde entonces, Endesa trabaja en la recuperación progresiva del sistema eléctrico. A las 06:47 horas todavía permanecían unos 39.000 clientes sin suministro, mientras que en el momento de la declaración de prealerta la cifra había descendido hasta aproximadamente 8.463 clientes pendientes de recuperar la electricidad.

Emergencias advierte de que este número puede variar a medida que avanzan las maniobras de reposición y confirma que el sistema continúa en fase de recuperación progresiva.

La incidencia afecta a toda la isla de Lanzarote, con excepción de la zona de Playa Blanca, que mantiene el suministro eléctrico gracias a su conexión con Fuerteventura.

La declaración de prealerta tiene como objetivo realizar un seguimiento de la evolución de la incidencia, garantizar la coordinación entre las administraciones y organismos implicados y evaluar posibles afecciones a los servicios esenciales.

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