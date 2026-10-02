Los servicios informativos de Televisión Canaria hacen un seguimiento especial a la quinta edición de la Bajada del Risco – Camino de las Gracioseras

Los Telenoticias Fin de Semana del sábado 3 y el domingo 4 trasladarán a los telespectadores los preparativos y actos programados para homenajear el trabajo que durante generaciones realizaron las mujeres de La Graciosa para poder subsistir

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria harán un seguimiento especial durante el fin de semana a la quinta edición de la Bajada del Risco – Camino de las Gracioseras, una actividad patrimonial que pretende recuperar y poner en valor el camino que durante generaciones recorrieron las mujeres de La Graciosa para intercambiar pescado por productos y bienes de primera necesidad en la isla de Lanzarote.

Un grupo de mujeres gracioseras, ataviadas con trajes típicos, dispuestas a bajar el Risco de Famara.

Durante este sábado 3 de octubre, los equipos de Televisión Canaria se desplegarán en distintos puntos del camino para trasladar a través de conexiones en directo y con vídeos sobre los actos programados, en los Telenoticias Fin de Semana, esta iniciativa destinada a recuperar y divulgar la memoria de las mujeres de La Graciosa y reconocer el papel que desempeñaron a lo largo de la historia de la isla.

Bajo la organización de la asociación Culdecase, la Asociación Cultural y Deportiva de Caleta del Sebo, la Bajada del Risco – Camino de las Gracioseras cuenta con la colaboración del área de Patrimonio del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, el Ayuntamiento de Teguise y distintas empresas privadas.

Un reportaje sobre la regata de barquillos de vela, próximamente

La jornada comenzará con actividades vinculadas al deporte autóctono y a la tradición marinera de Canarias, entre ellas una regata de barquillos de vela latina, organizada por el Club Deportivo El Probil en colaboración con las federaciones canaria e insular, que se celebrará por la mañana. Haciendo seguimiento de esa prueba estará José Luis Perdomo, que se hará eco de todos los detalles de la competición en los espacios de Deportes de los informativos del fin de semana.

Además, Perdomo se encargará de elaborar un amplio reportaje sobre la regata, que se emitirá próximamente. «Mi idea es hacer varias entrevistas, grabar toda la regata y hacerme con todo el material posible para explicar las referencias históricas de esta competición», señala Perdomo, un gran conocedor de los deportes vernáculos y las tradiciones de las Islas. Según apunta, «es fascinante el origen de esta competición deportiva, porque no es otro que el trueque que protagonizaban las mujeres de La Graciosa para subsistir; para ese trueque necesitaban barquillos, los mismos que utilizaban para pescar y trasladarse hasta Lanzarote para llevar el pescado por el Risco de Famara».

A la izquierda, mujeres de La Graciosa atravesando la playa Bajo el Risco. A la derecha, un barquillo trasladando a mujeres hasta La Graciosa.

Uno de los momentos centrales de la jornada de este sábado 3 de octubre llegará a partir de las 16:00 horas, cuando mujeres y hombres, vestidos con indumentaria tradicional, iniciarán la bajada del Risco de Famara desde La Cancela, en Ye, siguiendo el histórico camino utilizado durante décadas por las gracioseras. De los preparativos de esta caminata se dará buena cuenta en el informativo del mediodía y las mejores imágenes del recorrido se podrán ver en la segunda edición del Telenoticias Fin de Semana.

El recorrido hasta Bajo el Risco pretende recrear parte de las condiciones en las que estas mujeres realizaban sus desplazamientos y transportaban productos y mercancías, en una época en la que el mar y el Risco constituían las principales vías de comunicación de La Graciosa con el resto de Lanzarote.

Una vez que las participantes lleguen a la playa de Bajo el Risco, serán trasladadas por mar hasta La Graciosa a bordo de barquillos de vela latina, reproduciendo simbólicamente otro de los trayectos ligados a la historia marinera de la isla. Este traslado también será grabado por las cámaras de Televisión Canaria desde una neumática que les acompañará durante todo el trayecto.

Fin de fiesta con romería y verbena

Tras su llegada tendrá lugar una pequeña romería y un acto de homenaje, seguidos de una comida popular y una verbena parrandera, con las que concluirá una jornada planteada como encuentro entre generaciones y celebración de las tradiciones gracioseras. El Telenoticias Fin de Semana de las 14:30 horas del domingo volverá a hacerse eco de los actos de la noche anterior.

Con este seguimiento especial a la Bajada del Risco – Camino de las Gracioseras, Televisión Canaria renueva su compromiso con la difusión de las muestras y manifestaciones del patrimonio tradicional de Canarias.