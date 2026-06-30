Calendario UD Las Palmas 2026-2027: jornadas, fechas, rivales y resultados

Calendario completo de LaLiga Hypermotion para la UD Las Palmas 26-27
Consulta el calendario completo de la UD Las Palmas para la temporada 2026‑2027 en LaLiga Hypermotion. Todas las jornadas, partidos, fechas clave, rivales, horarios y resultados. Descubre los partidos clave de la temporada y accede a las crónicas actualizadas.
Fechas destacadas de la UD Las Palmas
La UD Las Palmas regresa en la temporada 26-27 a LaLiga Hypermotion.
La fecha de inicio marcada para esta categoría será el fin de semana del 16 de agosto. Terminará la competición el fin de semana del 30 de mayo de 2027.
Equipos que disputarán LaLiga Hypermotion 26‑27
AD Ceuta
Albacete Balompié
Burgos CF
Cádiz CF
Celta Fortuna
CD Castellón
CD Leganés
CD Sabadell FC
CD Tenerife
Córdoba CF
Eldense FC
FC Andorra
Girona FC
Granada CF
RCD Mallorca
Real Oviedo
Real Sociedad B
Real Sporting de Gijón
Real Valladolid
SD Eibar
UD Almería
UD Las Palmas
Horario y dónde ver en directo la presentación del calendario de la UD Las Palmas
A partir de las 19:00 horas (hora canaria) se conocerá la presentación del calendario oficial de la UD Las Palmas. Se conocerá cuál es el primer rival al que se enfrentará el club amarillo que continuará en la categoría de plata del fútbol español, también se sabrá dónde cerrará la temporada.
Una de las fechas más destacadas para los aficionados blanquiazules será la que marque el derbi entre la UD Las Palmas y el CD Tenerife, ambos equipos se reencuentran en competición liguera. Esta tarde se sabrá la fecha del partido en la primera parte de la competición y la fecha en la segunda vuelta.