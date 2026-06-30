La esposa del presidente pide poder viajar a Ankara a la cumbre de la OTAN y a Londres para asistir a la graduación de su hija

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, en una imagen de archivo. EFE

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado autorización para viajar a Ankara y acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN que se celebrará allí, y además asistir en Londres a la graduación de su hija.

El letrado de Gómez, Antonio Camacho, ha hecho esta petición dado que el magistrado Juan Carlos Peinado retiró recientemente el pasaporte a Begoña Gómez y le prohibió salir de España como medidas cautelares hasta que se celebre el juicio con jurado por cuatro presuntos delitos.

En el escrito la defensa solicita que se autorice a Gómez a salir al extranjero del día 7 al 10 de julio de 2026, con el objeto de formar parte de la delegación oficial española que acompañará al oresidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebrará en Ankara (Turquía). Detalla que Gómez ha sido invitada oficialmente por la esposa del presidente turco.

Y añade que la vuelta de ese viaje oficial se realizaría por Londres «para poder asistir a la graduación de su hija«, de modo que se llevaría a cabo en un avión comercial el día 10 de julio desde Gran Bretaña.

El letrado de Gómez hace hincapié en que «el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos».

«Evitar problemas»

Y para poder llevar a cabo el viaje pide que se le devuelva el pasaporte, que entregaría al día siguiente de aterrizar, y que se incluya la autorización en el sistema público de Justicia Siraj para evitar posibles problemas.

Begoña Gómez entregó su pasaporte el pasado miércoles en la plaza 41 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Madrid, después de que el magistrado Juan Carlos Peinado acordase retirárselo como medida cautelar al abrir juicio contra ella.

El pasado día 20 el juez dictó un auto en el que abría juicio por el tribunal de jurado contra Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez por delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación; y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

Para adoptar las medidas cautelares, el juez adujo un riesgo de fuga en la que podrían colaborar los escoltas de la esposa del presidente del Gobierno, miembros de la Policía Nacional.