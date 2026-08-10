Costa Adeje Tenerife vs Atlético de Madrid. Consulta el horario y dónde se juega el partido en el que se enfrentan este sábado 15 de agosto. Partido correspondiente al Trofeo Teide 2026. Se puede seguir en directo en RTVC

Costa Adeje Tenerife y Atlético de Madrid se enfrentan el 15 de agosto a partir de las 18:15 (hora canaria) en el Estadio Municipal Los Cuartos de La Orotava. Partido correspondiente al Trofeo Teide 2026.

Costa Adeje Tenerife vs Atlético de Madrid | Trofeo Teide 2026

Con cuatro victorias en cuatro partidos, el Costa Adeje Tenerife encara ahora la recta final de una pretemporada que contempla seis encuentros en total. El próximo compromiso será uno de los grandes desafíos del verano: el Trofeo Teide, donde las blanquiazules se medirán al Atlético de Madrid. El duelo supondrá una nueva oportunidad para medir la evolución del equipo ante un rival de máxima exigencia y tendrá, además, un componente especial después de la igualdad vivida entre ambos conjuntos durante la pasada temporada en la lucha por la cuarta posición.

“Ahora tenemos puesto el foco en el Trofeo Teide. Tanto para el club como para nosotras es importante porque es contra un gran rival como es el Atlético de Madrid, que el año pasado tuvimos esa disputa tan bonita en clasificación”, recordó Jordi Torres.

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrece este sábado 15 de agosto la retransmisión en directo del encuentro del Trofeo Teide entre el CD Tenerife Femenino y el Atlético de Madrid.

La retransmisión podrá seguirse en directo por TDT en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias).