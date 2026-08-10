Pereira y Manizales son las ciudades más afectadas por el terremoto de Colombia, con viviendas colapsadas, daños en iglesias y aeropuertos cerrados

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia y dejó al menos 111 muertos, además de decenas de heridos y daños en edificios, aeropuertos y otras infraestructuras. El Gobierno colombiano declaró la situación de «desastre nacional» y prevé que la cifra de víctimas aumente en las próximas horas.

La mayor cantidad de fallecidos se registra en Risaralda, con 40 muertos, seguido del Valle del Cauca, con 27, y Chocó, epicentro del terremoto, con cuatro, según Asocapitales.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, convocó un comité de emergencia y anunció que viajará a Pereira para acompañar a los afectados. También ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.

El terremoto sacude varias ciudades

El temblor se registró a las 7:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano.

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste del país, además de Panamá y Ecuador. La zona cafetera del centro de Colombia fue una de las más afectadas.

Europa Press

En Pereira, capital de Risaralda, numerosos edificios se derrumbaron y los equipos de rescate buscan personas atrapadas bajo los escombros. En el Valle del Cauca se registraron 27 fallecidos, mientras que en Manizales murieron al menos dos personas y en Chocó hubo cuatro fallecidos y 69 heridos.

Siete aeropuertos sufren daños

Al menos siete aeropuertos colombianos resultaron afectados por el terremoto, según informó la Aeronáutica Civil, que suspendió las operaciones en Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura mientras se evalúan los daños estructurales.

Posteriormente, Aerocivil añadió a la lista el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali.

En Panamá, el terremoto provocó la evacuación de edificios y hospitales en la capital y otras localidades. Las vibraciones duraron entre 40 segundos y un minuto y se sintieron también en Darién y Guna Yala.

Ecuador también siente el sismo

En Ecuador, el terremoto se sintió en varias provincias, incluida Pichincha, cuya capital es Quito, donde se notó con especial fuerza en edificios altos.

En varias zonas de Imbabura, vecina de la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, los ciudadanos sintieron con fuerza el temblor y salieron de sus viviendas con precaución.

Al menos 20 muertos por un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia. EFE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció equipos de rescate y médicos a Colombia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también ofreció el apoyo de su Gobierno.

Venezuela y EEUU ofrecen ayuda

Venezuela ofreció a Colombia el envío de rescatistas y ayuda humanitaria, mientras que la líder opositora venezolana María Corina Machado expresó su solidaridad con el país.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también ofreció el apoyo de su país y aseguró que está «listo para apoyar» al pueblo colombiano.