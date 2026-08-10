El ministro Ángel Víctor Torres ha mantenido una reunión con el presidente de Ceuta y ha anunciado un refuerzo de medios para atender a los alrededor de 1.400 menores que permanecen en la ciudad

Declaraciones: Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha elevado a unas 80.000 las personas que entraron en Ceuta desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio, y ha anunciado un refuerzo de medios para atender a los alrededor de 1.400 menores que han sido filiados hasta ahora, con el reagrupamiento familiar como prioridad.

Torres ha ofrecido estos datos tras reunirse este lunes con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), para analizar las consecuencias de la entrada masiva de personas y la situación que todavía vive la ciudad, especialmente por la presencia de menores.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece ante la prensa tras la reunión de coordinación con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, este lunes en el Palacio de la Asamblea. EFE/ Reduan

El ministro ha asegurado que el Gobierno de España «está hoy aquí y va a seguir estando aquí» y ha avanzado que este martes se desplazará a Ceuta el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Torres ha dicho que, de no haberse producido el retorno a Marruecos de la mayoría de los que entraron irregularmente, la ciudad autónoma se habría encontrado en una situación de «colapso total».

Informa: Redacción Informativos RTVC

Canarias apoya la concesión de 25 millones a Ceuta para atender a los menores

Por su parte, Canarias apoya la concesión de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad autónoma, y así lo defenderá en la próxima Comisión Sectorial de Infancia que abordará el asunto.

La consejera canaria de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha considerado que, si alguna comunidad autónoma no acude a esa cita, «flaco favor le están haciendo a Ceuta», pues lo que necesita es trasladar a los menores a otras regiones y poder atenderlos con los fondos que se le asignen.

Respecto al anuncio de algunas comunidades autónomas de que no aceptarán el reparto de menores inmigrantes, la consejera ha recordado que está establecido por un decreto ley.

Solidaridad con Ceuta

Delgado ha expresado su solidaridad con Ceuta ante la situación que está viviendo, lo que no impide que Canarias siga defendiendo sus intereses, según ha dicho.

Declaraciones: Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias

«Vamos a seguir peleándonos por los intereses de Canarias, por la financiación que tiene que venir a las islas y lo haremos en el seno de las conferencias sectoriales», que es donde debe hacerse, a juicio de la consejera.

En caso de que alguna situación fuese en contra de los intereses del archipiélago, Canarias recurriría a los tribunales para defender su posición, como ha hecho en otras ocasiones.

«Pero frenar la posibilidad de que Ceuta, con la situación que está pasando ahora, reciba un dinero extraordinario, no juega a favor de las personas de la ciudad autónoma», ha manifestado Delgado.

«Le he expresado al consejero de Ceuta todo el apoyo desde Canarias en estos momentos tan complicados», similares a los que vivió Canarias entre octubre y noviembre de 2023, ha añadido la consejera.