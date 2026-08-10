Ampliación de la vacunación contra el virus del papiloma humano

La Consejería de Sanidad de Canarias amplía la estrategia de vacunación a las personas de entre 13 y 20 años que no hayan recibido esta vacuna



La vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) se introdujo en Canarias en el año 2008 y, desde entonces, ha demostrado su eficacia en la disminución de los tipos de cáncer asociados a este virus, sobre todo el cáncer de cuello uterino. Ahora podrán inmunizarse con una única dosis.

Según Abián Montesdeoca, técnico en el Programa de Inmunizaciones, la vacunación ha demostrado que «disminuye la incidencia en el cáncer producido por este virus». Destaca el cáncer de cuello uterino, reduciéndolo entre el «80%» y «90%«, cuando la vacunación se realiza a edades tempranas, «sobre todo en menores de 16 años», asegura Montesdeoca.

La Consejería de Sanidad amplía la estrategia de vacunación a las personas de entre 13 y 20 años que no hayan recibido esta vacuna. RTVC

Actualmente esta vacuna se administra a los 12 años de forma sistemática. Montesdeoca añade que es importante comenzar la vacunación antes del comienzo de las relaciones íntimas, ya que es el momento de mayor efectividad demostrada.

Nuevo calendario de inmunizaciones

La Dirección General de Salud Pública estrenó el pasado 16 de julio un nuevo calendario de inmunizaciones en los centros sanitarios para proteger a los ciudadanos vulnerables. Las autoridades médicas buscan prevenir enfermedades respiratorias y contagiosas mediante la actualización inmediata de las diferentes pautas vacunales.

El nuevo programa sanitario incluye más novedades importantes. Los centros médicos pondrán una dosis de refuerzo contra la tos ferina. Los adolescentes recibirán este pinchazo preventivo al cumplir los catorce años.



