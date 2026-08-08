Emergencias actualiza la situación ante la persistencia de valores altos y muy altos del IPIF, mientras las temperaturas comienzan a descender en el Archipiélago

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la alerta por riesgo de incendios forestales en El Hierro, La Gomera y La Palma, así como en el sector sur de Tenerife y Gran Canaria a partir de la cota de 400 metros. El resto de Tenerife pasa a situación de prealerta.

Imagen de archivo

Aunque se espera un descenso generalizado de las temperaturas, todavía se podrán alcanzar los 30 grados en diferentes zonas de las islas. Las previsiones apuntan a máximas de este nivel en las medianías del sur de La Gomera y El Hierro, el noroeste y oeste de La Palma, el valle de Güímar y el sur de Tenerife, además de las medianías del sur y sureste de Gran Canaria.

La vegetación todavía necesita recuperarse

Emergencias advierte de que la vegetación continúa necesitando tiempo para recuperar sus niveles de humedad, especialmente en las zonas donde todavía se esperan temperaturas elevadas.

El régimen de alisios continuará durante las próximas horas, con viento moderado e intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste. Además, no se descartan rachas ocasionalmente fuertes o muy fuertes en las zonas habitualmente expuestas.

La previsión contempla también ligera calima en altura, por encima de los 700-1.200 metros, aunque tenderá a retirarse durante la segunda mitad de la jornada del domingo.

Humedad baja en cumbres y vertientes de sotavento

El aumento de la humedad en las zonas expuestas al alisio permitirá que la cota de inversión ascienda hasta los 700-800 metros, favoreciendo unas condiciones algo más húmedas en determinadas vertientes.

En cambio, la humedad relativa podrá situarse por debajo del 30% en cumbres y vertientes de sotavento, un factor que mantiene elevado el riesgo de propagación de incendios en estas áreas.

El IPIF mantiene valores altos y muy altos

De acuerdo con el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) de la Aemet, todavía se esperan valores de riesgo alto y muy alto, principalmente en las medianías del sur y oeste de las islas.

La evolución meteorológica prevista permitirá una progresiva mejora de las condiciones, pero el descenso de las temperaturas no elimina todavía el riesgo de incendios, por lo que Emergencias mantiene las medidas preventivas en las zonas afectadas por la alerta.

Tenerife rebaja las medidas, pero mantiene la alerta en el sur

El Cabildo de Tenerife ha desescalado a prealerta las medidas extraordinarias de prevención de incendios forestales en la isla, aunque mantiene la alerta de grado 1 en el sur, en consonancia con la situación decretada por el Gobierno de Canarias y ante la evolución de las condiciones meteorológicas.

La decisión entrará en vigor este domingo, 9 de agosto, a las 08.00 horas, y se mantendrá mientras continúe la situación de alerta. Con el cambio de nivel, el Cabildo también retira el sistema dinámico de control y regulación de accesos a Masca, en el Parque Rural de Teno, que comenzó a funcionar el pasado 30 de julio para reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, explicó que “dada la situación cambiante de la meteorología, se ha decidido estar en situación de prealerta en prevención de incendios en la Isla, menos en la zona Sur, donde se ha decidido permanecer en situación de alerta”. La presidenta pidió además a la ciudadanía que extreme las precauciones para proteger el patrimonio natural.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, advirtió de que “la desescalada del nivel de riesgo no significa que podamos bajar la guardia” y reclamó prudencia ante cualquier actividad que pueda provocar un incendio.

Restricciones específicas en el sur de Tenerife

En las zonas que permanecen en alerta de grado 1 continúa prohibido encender fuego en exteriores, incluidas hogueras, barbacoas, fogones y cocinas de gas. También queda prohibido fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas, senderos, carreteras, miradores y otras infraestructuras públicas situadas en áreas de riesgo.

Asimismo, se suspenden las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas. En situación de prealerta o grado 0, la principal prohibición afecta a la quema de restos vegetales agrícolas y forestales.

El Cabildo mantiene, no obstante, el tránsito por carreteras insulares y vías municipales, el acceso de titulares a propiedades e infraestructuras y la circulación por pistas forestales en bicicleta o a caballo. También permite la estancia y el tránsito por senderos y pistas forestales, aunque recomienda limitar al máximo la presencia en zonas forestales mientras persista el riesgo.