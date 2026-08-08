La Aemet prevé cielos despejados en buena parte del Archipiélago, aunque el alisio soplará con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) alcance niveles muy altos o extremos en gran parte de la Península y Baleares el próximo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse total de Sol. En Canarias, el riesgo será en general moderado, aunque algunas zonas registrarán niveles elevados.

Imagen de archivo. Cabildo de La Gomera

El tiempo estará marcado por la estabilidad atmosférica en buena parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. En el Archipiélago, las condiciones favorecerán en general la observación del fenómeno astronómico.

Cielos despejados, salvo nubes bajas en el norte

En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en las vertientes norte de las islas de mayor relieve, mientras que el resto del territorio insular tendrá cielos despejados.

La Aemet señala que las nubes altas permitirán en la mayoría de los casos observar el eclipse. Además, debido a la baja elevación del Sol durante el fenómeno, la nubosidad que pudiera interferir con la observación se situará al oeste y ligeramente al norte de la zona de observación.

En el resto de España, la nubosidad de evolución podrá afectar especialmente al tercio oriental, las montañas del norte y algunas zonas de Andalucía, con posibilidad de tormentas o chubascos aislados en áreas de montaña.

El alisio soplará con fuerza

El viento tendrá al alisio como protagonista en Canarias, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en las zonas más expuestas.

En la Península y Baleares, en cambio, predominarán los vientos flojos, aunque habrá intervalos moderados en el Estrecho y en los litorales de Galicia y del sureste.

Las temperaturas máximas subirán de forma ligera o moderada en buena parte del país. A la hora del eclipse, los termómetros habrán descendido entre dos y cinco grados respecto a las máximas del día, según las previsiones de la Aemet.

El riesgo de incendios seguirá al alza

Mientras Canarias mantendrá un nivel de peligro de incendios generalmente moderado, la situación será mucho más adversa en amplias zonas de la Península y Baleares. Allí, el IPIF alcanzará niveles muy altos o extremos el 12 de agosto.

La Aemet prevé además un incremento progresivo del peligro durante los días posteriores al eclipse, especialmente en Galicia, el área cantábrica y el sureste peninsular.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar las precauciones durante las salidas al campo o a la montaña entre el 10 y el 16 de agosto para evitar cualquier conducta que pueda provocar el inicio de un incendio forestal.