La circulación recupera la normalidad en este tramo de la GC-3 más de 12 horas antes de lo previsto, mientras que el sentido sur cerrará el domingo por la noche durante 14 días

El Cabildo de Gran Canaria ha abierto este sábado al mediodía el sentido norte del viaducto del Guiniguada, en la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3), después de concluir durante la noche del viernes los trabajos de asfaltado y señalización posteriores a la impermeabilización de la calzada.

RTVC

La apertura se produce más de 12 horas antes del plazo inicialmente previsto, fijado para la madrugada del domingo. El adelanto se suma al de los propios trabajos de impermeabilización, que han terminado en una semana frente a los 14 días estimados inicialmente.

El viaducto quedará abierto por completo durante este fin de semana

Aunque el sentido norte ya recupera la circulación, todavía queda por colocar la capa definitiva de rodadura, unos trabajos que el Cabildo ejecutará durante las próximas semanas en horario nocturno.

Desde este sábado y hasta la noche del domingo, todo el viaducto del Guiniguada permanecerá abierto al tráfico. La empresa encargada de la obra necesita este periodo para organizar el cierre del sentido sur, que comenzará durante la noche del domingo.

Durante la noche del viernes, los operarios de Lopesan, empresa adjudicataria de los trabajos en este tramo de la GC-3, extendieron una capa provisional de ocho centímetros de asfalto sobre los más de 10.000 metros cuadrados de tela asfáltica instalados durante los últimos días.

Informa. RTVC.

El sentido sur cerrará durante 14 días

A partir de la noche del domingo, el sentido sur del viaducto permanecerá cerrado durante 14 días para ejecutar los mismos trabajos de impermeabilización en el tablero situado en el lado tierra.

Los conductores que circulen por la GC-3 hacia Telde o el sur de Gran Canaria deberán desviarse después de Siete Palmas por la GC-23, en dirección a los túneles de La Ballena. Desde allí podrán acceder a la ciudad baja y continuar por la Avenida Marítima hasta enlazar con la GC-1.

El Servicio de Obras Públicas ha establecido como itinerario alternativo los túneles de La Ballena (GC-23) hacia Julio Luengo, la Avenida Marítima y posteriormente la GC-1.

La obra terminará, si no hay incidencias, el 23 de agosto

Con la reorganización del calendario, el Cabildo estima ahora que la actuación completa finalizará el 23 de agosto, siempre que no surjan incidencias durante los trabajos.

En total, los operarios impermeabilizarán más de 18.000 metros cuadrados correspondientes a los dos tableros del viaducto del Guiniguada. El Cabildo destaca que los trabajos avanzan a un ritmo especialmente rápido, ya que este tipo de actuaciones suele requerir más tiempo.

La impermeabilización forma parte de la actuación global para reasfaltar 11 kilómetros de la Circunvalación, una obra que la Consejería de Obras Públicas adjudicó el año pasado por 18.722.343 euros y que se desarrolla desde hace varios meses principalmente en horario nocturno.

Informa. RTVC.

Una actuación de 2,2 millones de euros

Los trabajos de impermeabilización corresponden al Lote 2 de la actuación, adjudicado a Lopesan Asfaltos y Construcciones. Esta parte de la obra cuenta con un presupuesto de 2,2 millones de euros.

El Cabildo ha pedido a los conductores máxima colaboración durante el desarrollo de los trabajos y recomienda planificar los desplazamientos con antelación, consultar las rutas alternativas y utilizar el transporte público siempre que sea posible para reducir las afecciones al tráfico.