Junto a Alborán se subirán el escenario tres propuestas muy distintas entre sí que completarán el cartel, como es el caso de Gonzalo Hermida

El cantante malagueño Pablo Alborán encabeza el cartel del festival LOS40 Capital Pop, que se celebra este sábado, 8 de agosto, en el recinto portuario de Santa Cruz de La Palma, donde presentará su gira ‘Global Tour KM0’, un espectáculo que combina sus grandes éxitos con las canciones de su nuevo álbum, «KM0».

Imagen cedida por EuropaPress.

Pablo Alborán llega a La Palma en un momento de «plena madurez artística», más allá de los premios y las cifras, convirtiéndose sus directos en un «espacio donde la voz, el piano y la guitarra bastan para llenar el escenario» y donde cada actuación del Global Tour KM0 «se vive como una cita distinta» según el lugar que la acoge, según ha informado la organización en nota de prensa.

Patrocinio Islas Canarias Latitud de Vida

Junto a él se subirán el escenario tres propuestas muy distintas entre sí que completarán el cartel, tales como son Gonzalo Hermida, La Delio Valdez y Dani Kleylein, ampliando así una noche que se presenta como una de las más variadas de la historia del festival, y con Pablo Alborán como principal reclamo.

El evento es una producción de T-REC, con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Cabildo de La Palma, y el patrocinio de Islas Canarias Latitud de Vida, el Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural.