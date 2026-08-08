El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027 ya tiene cartel

La composición del cartel busca reflejar que el Carnaval comienza mucho antes de que las calles se llenen de música y celebración
Las Palmas de Gran Canaria eligió la pasada noche de viernes, la propuesta de Ernesto Santana y Nabil Concepción entre los seis carteles finalistas para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027, todo ello, tras una gala cargada de emoción e ilusión.
Bajo el concepto de ‘Musa’, la obra plantea una representación alegórica del Carnaval como una celebración nacida de la unión entre la música, la creatividad y el espíritu festivo. Según explican sus autores: «Nuestra propuesta da vida a Musa, la personificación del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, una joven nacida de la unión entre la Madre Música y Don Carnal».
Rostro femenino
El cartel presenta un llamativo rostro femenino de perfil, construido visualmente a partir de elementos característicos del Carnaval. La figura aparece rodeada de un espectacular abanico de plumas en tonos morados, azules, turquesas, verdes y dorados, que aportan volumen, color y movimiento a la composición.
La música ocupa un papel central. Diferentes instrumentos se integran alrededor de la figura, entre ellos una guitarra, un violín, una trompeta, un teclado y varios tambores.
Objetivo de la composición
Además, la composición busca reflejar que el Carnaval comienza mucho antes de que las calles se llenen de música y celebración: entre telas, plumas, lentejuelas, ideas compartidas y horas de trabajo dedicadas a preparar cada disfraz y cada elemento de la fiesta.
Con esta elección, ‘Musa’ se convierte en la carta de presentación visual del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, llevando a carteles, programas, redes sociales y distintos soportes promocionales una imagen que pretende representar el carácter creativo, musical y participativo de una fiesta que se prepara durante meses antes de salir a la calle.