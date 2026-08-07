El público elegirá al ganador entre seis trabajos finalistas mediante mensajes de texto en una gala que se celebrará desde el exterior del Auditorio Alfredo Kraus

Televisión Canaria retransmitirá este viernes, a las 21:30 horas, la Gala del cartel del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027. El evento transcurrirá en la trasera del Auditorio Alfredo Kraus para descubrir la nueva imagen de la fiesta. Además, la cita destacará el enorme talento del sector del diseño bajo la alegoría de la música.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Actualmente, los equipos ultiman los preparativos en el recinto exterior de la capital grancanaria. Trabajan con gran energía para garantizar el éxito total del espectáculo de esta misma noche. El entorno respira un ambiente completamente festivo y muy musical.

La dinámica de la elección

Los expertos de una mesa técnica eligieron los seis proyectos artísticos finalistas. Sin embargo, los ciudadanos tomarán la decisión definitiva directamente desde sus propias casas.

Para ello, los espectadores enviarán un mensaje de texto con su voto. De este modo, el pueblo canario designará la imagen representativa del próximo carnaval.

Autoridades y novedades del acto

Por otro lado, el profesional Josué Quevedo asume la dirección de este formato. Asimismo, la alcaldesa capitalina Carolina Darias acudirá presencialmente a esta importante cita institucional.

Además, el concejal Héctor Alemán acompañará a los miembros de la corte del Carnaval. El concejal de Carnaval afirma que el Carnaval de Las Palmas es un «carnaval participativo» Representantes de múltiples sectores festivos asistirán igualmente a esta gran celebración oficial.

Finalmente, el director del acto destaca el inmenso valor de los creadores gráficos. En consecuencia, la organización mostrará los proyectos de todos los profesionales inscritos durante la convocatoria.