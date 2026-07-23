El público votará por la obra ganadora el próximo 7 de agosto en una gala especial que retransmitirá Televisión Canaria

El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se celebrará bajo la alegoría de «La Música».

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria recibe un total de 22 propuestas de cartel para representar el espíritu de una fiesta que se celebrará bajo la alegoría de «La música». Será del 22 de enero al 28 de febrero de 2027.

El proceso de elección del cartel ha sido abierto a la participación. Han podido presentar obras, hasta este miércoles de 22 de julio, profesionales y amateurs capaces de demostrar su creatividad y solvencia al cumplir con los requisitos y adaptaciones requeridas en las bases publicadas el pasado 22 de junio en la web del Carnaval.

Una mesa técnica, conformada por personas relacionadas con el mundo del Carnaval y por profesionales del marketing, la comunicación y las artes gráficas, será la encargada de valorar, el próximo domingo 26 de julio, todas las propuestas presentadas —una más que en 2026—. Serán defendidas por los autores y autoras de las mismas.

Seis obras finalistas

Para ello, los integrantes de la mesa técnica serán los responsables de seleccionar seis carteles finalistas. Tendrán en cuenta la adecuación de la imagen a la alegoría de la edición, el atractivo visual y la fuerza emotiva en cada una de las adaptaciones para los soportes promocionales y publicitarios y la capacidad de transmitir el mensaje.

Las seis obras candidatas a promocionar las carnestolendas capitalinas serán mostradas públicamente. Será en una gala especial de elección del cartel. Tendrá lugar el 7 de agosto, a las 21:30 horas, en la trasera exterior del Auditorio Alfredo Kraus.

El acto, abierto al público con aforo limitado, será retransmitido por Televisión Canaria. Corresponderá a los espectadores y espectadoras votar por su imagen favorita. Y decidir el cartel que mejor represente el espíritu de la fiesta y la alegoría de la edición.