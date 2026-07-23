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La sectorial de inmigración se suspende ante el plante de los consejeros del PP

RTVC / AGENCIAS
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La reunión sobre el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes no se ha celebrado por falta de cuórum ante el plante del PP

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una imagen de archivo. EP

La mayor parte de los gobiernos autonómicos del PP han decidido este jueves no participar en la Conferencia Sectorial de la Inmigración a la que les había convocado el Gobierno para abordar, entre otros asuntos, el balance del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, iba a presidir una reunión que no se ha podido celebrar por falta de cuórum ante la decisión de la mayor parte de los gobiernos del PP de no participar tras leer una declaración conjunta.

Esa declaración tacha de «simulación» la reunión, acusa al Gobierno de «deslealtad institucional» y recalca el rechazo de las autonomías del PP a avalar una «política migratoria opaca e irresponsable».

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