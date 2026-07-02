12.810 citas se han asignado para atender esas solicitudes en el archipiélago

Un total de 37.525 migrantes sin permiso de residencia en España han solicitado en Canarias acogerse al proceso para regularizar su situación abierto por el Gobierno central, la mayoría en la provincia de Las Palmas.

Unos 37.500 migrantes han solicitado regularizar su situación desde Canarias. EFE/ Raquel Manzanares

Según datos facilitados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se han presentado 21.807 solicitudes de regularización en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y otras 15.718 en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Hasta la fecha, se han asignado 12.810 citas para atender esas solicitudes en el conjunto de la comunidad autónoma.

Por otro lado, en el archipiélago canario, las oficinas de atención presencial han recibido una de cada cuatro solicitudes presentadas.