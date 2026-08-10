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UD Las Palmas vs Albacete BP: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion

Andrea Aragones Puado
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Sigue la última hora de la UD Las Palmas en RTVC: noticias, resultados, calendario, clasificación y vídeos del equipo actualizados al momento.

Consulta el horario del UD Las Palmas vs Albacete BP, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J1 de LaLiga Hypermotion 26-27. Se puede seguir en directo en RTVC

UD Las Palmas y Albacete BP se enfrentan este domingo 16 de agosto, a partir de las 20:30 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 1 de LaLiga Hypermotion.

UD Las Palmas vs Albacete BP | LaLiga Hypermotion 26-27
Calendario completo de la UD Las Palmas 2025/26: partidos, fechas y rivales en LaLiga Hypermotion. Consulta toda la temporada, jornada a jornada.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y Albacete BP

Consulta la clasificación actualizada de la UD Las Palmas en la temporada 2025/2026. Resultados, estadísticas y posiciones en rtvc.es

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y Albacete BP

En los últimos cinco enfrentamientos entre la UD Las Palmas y el Albacete BP, Las Palmas ha ganado tres y el Albacete dos.

Resultados de la UD Las Palmas en la temporada 2025-26 en LaLiga Hypermotion. Datos actualizados jornada a jornada con fechas, rivales y marcadores

Minuto a minuto en directo de UD Las Palmas y Albacete BP

Estadísticas del partido en vivo entre UD Las Palmas y Albacete BP

Alineaciones de UD Las Palmas y Albacete BP

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