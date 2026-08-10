Consulta el horario del UD Las Palmas vs Albacete BP, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J1 de LaLiga Hypermotion 26-27. Se puede seguir en directo en RTVC

UD Las Palmas y Albacete BP se enfrentan este domingo 16 de agosto, a partir de las 20:30 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 1 de LaLiga Hypermotion.

UD Las Palmas vs Albacete BP | LaLiga Hypermotion 26-27

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y Albacete BP

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y Albacete BP

En los últimos cinco enfrentamientos entre la UD Las Palmas y el Albacete BP, Las Palmas ha ganado tres y el Albacete dos.

Minuto a minuto en directo de UD Las Palmas y Albacete BP

Estadísticas del partido en vivo entre UD Las Palmas y Albacete BP

Alineaciones de UD Las Palmas y Albacete BP

Te puede interesar: