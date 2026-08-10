Clavijo y Domínguez trasladan su solidaridad al pueblo colombiano tras el terremoto, que deja al menos 71 fallecidos

Clavijo muestra la solidaridad de Canarias con las víctimas del terremoto de Colombia / Santiago Álvarez

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este lunes su solidaridad con las víctimas del terremoto de 7,4 de magnitud que ha sufrido Colombia, al tiempo que ha deseado que las tareas de rescate consigan recuperar de los escombros al mayor número de personas con vida posible.

En un mensaje en la red social X, Clavijo ha recordado que este país sudamericano cuenta con «estrechos lazos sociales y culturales» con el archipiélago canario y que allí residen «miles de compatriotas».

«Nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias, así como nuestra esperanza en que las labores de rescate permitan encontrar con vida al mayor número posible de personas», ha expresado el presidente del Gobierno canario.

Por su parte, su vicepresidente, Manuel Domínguez, ha utilizado la misma red social para mandar un mensaje de «apoyo» y «solidaridad» al pueblo colombiano tras el sismo: «Colombia cuenta con el cariño y la cercanía del pueblo canario. Mucha fuerza para todos».

El Gobierno colombiano ha declarado la situación de «desastre nacional» por el terremoto de magnitud 7,4 que se produjo a primera hora de la mañana, hora local, y que deja al menos 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales.