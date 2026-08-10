SD Eibar vs CD Tenerife | LaLiga Hypermotion 26-27

Consulta el horario del SD Eibar vs CD Tenerife, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J1 de LaLiga Hypermotion 26-27. Se puede seguir en directo en RTVC
SD Eibar y CD Tenerife se enfrentan este domingo 16 de agosto, a partir de las 16:00 (hora canaria) en el Estadio Municipal de Ipurua. Partido correspondiente a la jornada 1 de LaLiga Hypermotion.
Posiciones en la clasificación de SD Eibar y CD Tenerife
Últimos enfrentamientos H2H entre SD Eibar y CD Tenerife
En los últimos cinco enfrentamientos entre el SD Eibar y el CD Tenerife, el Tenerife ha ganado uno, el Eibar tres y el último partido entra ambos acabó en empate.
Minuto a minuto en directo de SD Eibar y CD Tenerife
Estadísticas del partido en vivo entre SD Eibar y CD Tenerife
Alineaciones de SD Eibar y CD Tenerife
Retransmisión en RTVC
Televisión Canaria ofrece este domingo 16 de agosto la retransmisión en directo del encuentro de la 1ª jornada de LaLiga Hypermotion entre el SD Eibar y el CD Tenerife.
La retransmisión podrá seguirse en directo por TDT en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias).