Consulta el horario del SD Eibar vs CD Tenerife, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J1 de LaLiga Hypermotion 26-27. Se puede seguir en directo en RTVC

SD Eibar y CD Tenerife se enfrentan este domingo 16 de agosto, a partir de las 16:00 (hora canaria) en el Estadio Municipal de Ipurua. Partido correspondiente a la jornada 1 de LaLiga Hypermotion.

SD Eibar vs CD Tenerife | LaLiga Hypermotion 26-27

Posiciones en la clasificación de SD Eibar y CD Tenerife

Últimos enfrentamientos H2H entre SD Eibar y CD Tenerife

En los últimos cinco enfrentamientos entre el SD Eibar y el CD Tenerife, el Tenerife ha ganado uno, el Eibar tres y el último partido entra ambos acabó en empate.

Minuto a minuto en directo de SD Eibar y CD Tenerife

Estadísticas del partido en vivo entre SD Eibar y CD Tenerife

Alineaciones de SD Eibar y CD Tenerife

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrece este domingo 16 de agosto la retransmisión en directo del encuentro de la 1ª jornada de LaLiga Hypermotion entre el SD Eibar y el CD Tenerife.

La retransmisión podrá seguirse en directo por TDT en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias).

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