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Giovanni Bonfanti, nuevo jugador de la UD Las Palmas

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El defensa italiano, Giovanni Bonfanti, se incorpora a la entidad amarilla en calidad de cedido por el Atalanta, con opción de compra

Giovanni Bonfanti, nuevo jugador de la UD Las Palmas / UD Las Palmas

La UD Las Palmas refuerza su línea defensiva con la incorporación de Giovanni Bonfanti (17/01/2003, Milán, Italia), tras alcanzar un acuerdo con el Atalanta BC para su cesión, con opción de compra.

Formado en las categorías inferiores del Atalanta, Bonfanti ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el fútbol italiano, acumulando experiencia en diferentes categorías y consolidándose como un defensa de proyección.

El nuevo jugador amarillo destaca por su polivalencia en la línea defensiva, pudiendo actuar principalmente como central zurdo y también en la posición de lateral. Es un futbolista fuerte en los duelos individuales, con capacidad para conducir el balón y participar en la construcción del juego desde atrás.

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