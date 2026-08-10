La Policía Nacional detiene en Telde a un hombre acusado de atracar una peluquería con un arma simulada y estudia su posible relación con otros robos

Detienen a un hombre por robar a punta de pistola en una peluquería de Telde / Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) de la Comisaría Local de Telde (Gran Canaria), han detenido a un hombre, de 50 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en una peluquería de dicho municipio con una pistola simulada.

Los hechos se produjeron el 7 de agosto, sobre las 14:00 horas, cuando el presunto autor entró en la peluquería portando lo que aparentaba ser un arma de fuego y amenazando a la propietaria para que le diera la recaudación, logrando llevarse unos 140 euros, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

El hombre, que llevaba gorra y gafas con la intención de ocultar su rostro, abandonó el establecimiento a pie, si bien varios testigos observaron como posteriormente se introducía en un vehículo estacionado en las inmediaciones.

La investigación continúa

Tras ocurrir estos hechos, los agentes iniciaron una investigación en la que tomaron declaración a la víctima, así como a varios testigos y analizaron la información obtenida, pudiendo identificar y localizar al presunto autor, que fue arrestado apenas tres horas después de cometer el robo.

Durante las actuaciones policiales también se pudo localizar el vehículo y recuperar el arma de fuego simulada, la munición y las prendas de vestir que habría utilizado para cometer el robo.

Actualmente la investigación continúa abierta para determinar la posible participación del detenido en otros dos robos de similares características cometidos recientemente en la zona sureste de la isla.

El arrestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.