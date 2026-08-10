Desarticulada una red de coches de alta gama en Tenerife

Detienen en Tenerife a dos personas por liderar una trama dedicada a la sustracción y venta de vehículos de alta gama

Detenido por la sustracción y venta de coches de alta gama en Tenerife / Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas, en la isla de Tenerife, han detenido a dos personas y han desarticulado una organización criminal especializada en la obtención fraudulenta de vehículos de alta gama en diferentes países europeos para su posterior introducción y comercialización en España mediante documentación presuntamente falsificada.

La investigación, que comenzó en 2025, ha permitido esclarecer un entramado delictivo que habría ocasionado un perjuicio económico superior a 1,3 millones de euros y que habría afectado a diversas empresas de renting, leasing y compraventa de vehículos, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Una trama bajo investigación

En el marco de esta investigación, la Guardia Civil ha detenido a un hombre, de 41 años, residente en el municipio de Adeje, al considerarlo como uno de los principales integrantes de la trama, además de investigar a una mujer como presunta autora de los delitos de sustracción de vehículos a motor, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Y es que, según las pesquisas, los vehículos eran obtenidos mediante contratos que posteriormente eran incumplidos, ya que una vez trasladados a España, los investigados presuntamente modificaban su documentación, los matriculaban y vendían a terceros, lo que indican dificultaba la localización y recuperación por parte de los legítimos propietarios.

En la etapa de explotación de la operación, los agentes realizaron un registro en el domicilio del detenido, donde intervinieron 5.800 euros en efectivo, un teléfono móvil, siete dispositivos USB, un disco duro y abundante documentación relacionada con los hechos investigados.

La investigación sigue abierta

Las diligencias practicadas apuntan a la existencia de una estructura criminal con funciones claramente definidas, dedicada a la captación fraudulenta de vehículos, su traslado a territorio nacional y su posterior regularización administrativa mediante documentación presuntamente falsa para su venta en el mercado español.

Las actuaciones, desarrolladas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas, se encuentran bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Arona (Plaza 3).

Actualmente la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, así como la ampliación de la cooperación con las autoridades de otros países europeos para el total esclarecimiento de los hechos y la recuperación de los vehículos afectados.

Cómo evitar una estafa

Desde la Guardia Civil se aconseja desconfiar de vehículos de alta gama ofertados a precios significativamente inferiores al valor de mercado, así como comprobar la documentación, el historial del vehículo y la identidad del vendedor antes de adquirir un vehículo de segunda mano.

También recomienda verificar que el número de bastidor coincide con la documentación y que no presenta manipulaciones, así como solicitar informes oficiales sobre la situación administrativa del vehículo antes de formalizar la compra, y si se sospecha que un vehículo puede proceder de una actividad delictiva o detecta irregularidades en la documentación, pide que se comunique inmediatamente.

