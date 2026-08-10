El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ejecuta los trabajos por fases para reducir las afecciones al tráfico y a los negocios de la zona

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado este 10 de agosto las obras de asfaltado en la avenida Islas Canarias. Los trabajos, con un presupuesto de 269.110,77 euros, se prolongarán hasta el 31 de agosto y afectarán a una de las principales vías de la capital, con cortes, desvíos y cambios de circulación.

La avenida Islas Canarias soporta cada día un elevado volumen de tráfico y concentra numerosos comercios. Por ello, el Consistorio ha organizado la actuación por fases.

Avenida Islas Canarias / RTVC

Obras por tramos hasta el 31 de agosto

Los trabajos abarcan el tramo comprendido entre la Rambla y la avenida de Bélgica. El Ayuntamiento renovará el firme de toda esa zona.

Además, el Consistorio ha elegido agosto para ejecutar la actuación. Considera que este mes permite reducir el impacto sobre la circulación habitual.

La previsión inicial sitúa el final de las obras el 31 de agosto. Hasta entonces, los trabajos avanzarán de forma progresiva por distintos tramos.

Cortes y desvíos en una de las principales vías

La actuación obligará a aplicar cortes puntuales y desvíos mientras avancen las obras. También habrá cambios temporales en algunas rutas habituales.

Por este motivo, el Ayuntamiento pide a los conductores que presten atención a la señalización instalada en la zona.

Asimismo, recomienda planificar los desplazamientos con antelación. La avenida Islas Canarias conecta varios puntos importantes de Santa Cruz de Tenerife.

Los comercios piden que los trabajos avancen rápido

Los negocios de la zona valoran la mejora del pavimento, pero muestran preocupación por las posibles pérdidas durante las obras.

Los comerciantes consideran necesaria la actuación. Sin embargo, piden que los trabajos terminen cuanto antes para reducir las molestias a clientes y trabajadores.

Además, los vecinos también afrontarán cambios en sus desplazamientos diarios. El Ayuntamiento confía en minimizar las afecciones con la ejecución por fases.