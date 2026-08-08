La renovación contempla la demolición de 9.164 metros cuadrados de la capa de firme existente

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife continúa avanzando en su plan de mejora de las infraestructuras viarias de la mano de la estrategia municipal Impulso Urbano, y lo hace con una nueva actuación de asfaltado en la avenida Islas Canarias.

En concreto, una de las principales vías de acceso de la capital. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 269.110,77 euros y se desarrollarán entre el 10 y el 31 de agosto, ejecutándose en varias fases para reducir al máximo la incidencia sobre la circulación.

Informa. RTVC.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, declara que “nuestro objetivo es seguir construyendo una ciudad mejor preparada, con infraestructuras modernas y seguras que respondan a las necesidades actuales y futuras de Santa Cruz. Esta obra es un ejemplo más del esfuerzo que estamos realizando para conservar y mejorar el espacio público en todos los distritos”.

Avenida Islas Canarias

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, asegura que “con esta actuación seguimos avanzando en nuestro compromiso de mejorar las principales vías de Santa Cruz. La renovación del firme en la avenida Islas Canarias permitirá ofrecer una circulación más cómoda y segura para los miles de conductores que utilizan diariamente este acceso a la ciudad”.

Además, el edil detalla que “los trabajos se centran en los dos carriles ascendentes situados a ambos lados de la plataforma del tranvía, entre la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Venezuela, un tramo que requería una intervención para mejorar el estado del pavimento y prolongar la vida útil de esta infraestructura”.

Imagen archivo RTVC.

Mezcla asfáltica

Las obras contemplan la demolición de 9.164 metros cuadrados de la capa de firme existente, así como la retirada de 1.750 metros cuadrados de adoquines.

Posteriormente, se procederá al suministro y extendido de 1.319 toneladas de mezcla asfáltica para la reposición del pavimento. Por tanto, una vez finalizados estos trabajos, se ejecutará la reposición completa de la señalización horizontal, garantizando unas condiciones óptimas de circulación.

La actuación forma parte del plan municipal Impulso Urbano, una estrategia destinada a mejorar el estado de las vías públicas y la calidad de vida de la ciudadanía mediante la renovación progresiva de la red viaria del municipio, todo ello gracias al contrato marco que permitirá renovar más de un centenar de vías hasta 2027, y que prevé una inversión en calles y espacios urbanos de más de 100 millones de euros hasta 2030.