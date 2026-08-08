La Feria de Artesanía de Gran Canaria Verano Sur está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria

La Feria de Artesanía de Gran Canaria Verano Sur ha abierto este viernes sus puertas en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, convirtiendo este enclave del sur de la isla en punto de encuentro de la creatividad y la originalidad del trabajo tradicional hecho a mano.

Imagen cedida.

60 artesanos y artesanas

En su 19ª edición, el encuentro ha regresado a su ubicación habitual “como plataforma para promocionar el producto artesano de Gran Canaria y facilitar la comercialización entre el público local y los turistas que nos visitan este mes”, afirmó la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, para quien “lo más importante es darse un paseo para conocer la artesanía de Gran Canaria y apoyar a los 60 artesanos y artesanas de la isla que estarán aquí estos días”.

Los profesionales que asisten en esta ocasión al encuentro representan a 19 oficios, dos de ellos tradicionales, la carpintería y la elaboración de puros. Entre los contemporáneos, la cerámica y el ganchillo lideran la representación, con siete profesionales cada uno, seguidos de la joyería con seis. El macramé, la marroquinería y el reciclaje de materiales suman otros cinco artesanos por especialidad, mientras que la moda y la juguetería cuentan con cuatro cada una. Completan la muestra oficios como la decoración de telas, la vidriería, la cerería, la muñequería, el torneado de madera, la miniatura, el papel y cartón y la jabonería, entre otros.

Reciclado de materiales

Entre las novedades de este año destaca la incorporación de cuatro artesanos que se estrenan en la feria de artesanía con sus artículos de ganchillo, joyería y reciclado de materiales.

Las Palmas de Gran Canaria es el municipio más representado en esta feria, con 23 artesanos y artesanas, seguido de Agüimes y Telde, con seis. También participan en este encuentro cuatro profesionales de San Bartolomé de Tirajana y tres de Santa Lucía e Ingenio. Valsequillo, Santa Brígida, Mogán, Arucas y Agaete aportan dos artesanos cada uno, mientras que la Vega de San Mateo, Firgas, Teror, Santa María de Guía y Gáldar completan el listado con un profesional.

Por otro lado, para evitar las horas de más calor, la feria abrirá todos los días exclusivamente en horario de tarde, de 17.00 a 23.00 horas. Durante esas horas, los visitantes podrán recorrer los puestos, conocer de cerca a los artesanos y artesanas mientras trabajan sus oficios, adquirir sus creaciones y, en días concretos, disfrutar de actuaciones musicales que a partir de las 20.00 horas enriquecerán el paseo.

Programa de dinamización

La solista vocal Ana García abrirá hoy este programa de dinamización, que continuará el domingo 9 de agosto con la actuación del violinista Óscar Guerra. El martes 11 y el jueves 13 será serán el saxofonista Juan Antonio Martín y el dúo vocal Zaida Y Keev, quienes interpretarán repertorios de todos los tiempos. La Parranda Los Apañaos cerrará las actuaciones con su cancionero popular y tradicional canario el sábado 15 de agosto.

El programa de dinamización y el listado de artesanos y artesanas inscritos en esta edición se encuentran ya disponibles en la web de la feria: feriasartesaniagrancanaria.es.

La Feria de Artesanía de Gran Canaria Verano Sur está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac), y organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria. La muestra cuenta, además, con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.