La joyería, el calado o la madera, tienen representación en Arafo, en una de las ferias más esperadas de la isla

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Arafo han puesto en marcha la XXVIII Edición de la Feria Comarcal de Artesanía. El evento se está llevando a cabo en la Plaza San Juan Degollado y aledaños.

Informa. RTVC.

«La artesanía forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Ferias como la de Arafo permiten acercar ese legado a la ciudadanía y, al mismo tiempo, apoyar a quienes mantienen vivas nuestras tradiciones con su trabajo y su talento«, ha destacado la presidenta Rosa Dávila.

Modalidades artesanas

La feria cuenta con 50 stands en el que hay más de 30 modalidades artesanas y gastronómicas, entre ellas alfarería tradicional; bordado; calado; cestería de palma, vera, caña y mimbre; cuchillería; cristal; roseras; cantería e instrumentos musicales de percusión y de viento.