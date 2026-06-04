Mogán obsequiará a León XIV con un rosario de madera de aguacatero y pino canario

Esta pieza espera ser símbolo de la identidad natural, cultural y productiva del municipio

El Ayuntamiento de Mogán, en Gran Canaria, entregará al papa León XIV un rosario artesanal elaborado con madera de tea, el corazón del pino canario, y de aguacatero, como símbolo de la identidad natural, cultural y productiva del municipio, durante el encuentro previsto el próximo 11 de junio en el Muelle de Arguineguín.

Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, será la encargada de hacer entrega del obsequio al pontífice a su llegada al enclave portuario, en un acto en el que el papa se encontrará con personal de salvamento y un millar de migrantes para conocer y visibilizar la realidad de quienes llegan a las islas a través de la Ruta Atlántica en cayucos, pateras y balsas hinchables.

Producto y creadores locales

Esta pieza la confeccionó el artesano moganero Doramas Hernández, maestro carpintero y miembro de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC), que continúa el oficio heredado de su padre.

El rosario se presentó este jueves en la carpintería Madercal Construcciones, situada en el barrio de El Hornillo, en el Barranco de Mogán y esta pieza combina dos maderas de fuerte simbolismo local.

Por un lado, la tea del pino canario, que procede del corazón pino canario, una especie emblemática del archipiélago, apreciada por su resistencia, durabilidad y capacidad de regeneración tras los incendios, cualidades que evocan la fortaleza y resiliencia del pueblo canario.

Por otro, la madera de aguacatero, árbol cuyo fruto es uno de los principales productos agrícolas del municipio, que cuenta con más de 40 hectáreas dedicadas a su cultivo y representa la fertilidad de la tierra y el esfuerzo de sus agricultores y agricultoras.

Durante la presentación, Doramas Hernández explicó que la elaboración del rosario le llevó alrededor de una semana, compatibilizándola con su actividad profesional habitual.

Mogán obsequiará a León XIV con un rosario de madera de aguacatero y pino canario- Imagen cedida por el Ayuntamiento de Mogán

Detalles del rosario

La pieza se compone de 53 cuentas: seis de mayor tamaño y la cruz, realizadas en madera de tea, y el resto en madera de aguacatero, todas ellas torneadas, lijadas y ensambladas de manera artesanal.

Para su confección, el artesano tuvo que adquirir una broca especial enviada desde la península, al tratarse del primer rosario que realizaba.

«Sinceramente, me ha hecho mucha ilusión y espero que le guste al Santo Padre«, manifestó Doramas en declaraciones recogidas por RTVC.

Por otro lado, la alcaldesa agradeció la dedicación del carpintero y que «es todo un honor que haya hecho con sus manos esta obra de arte que será entregada al Papa con mucho cariño».

El rosario se entregará en una caja de madera de aguacatero, también elaborada por Hernández y grabada a fuego con la fecha y el lugar del acto, así como con una descripción de las maderas empleadas.

Doramas Hernández y Onalia Bueno con el rosario que se entregará al papa León XIV. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Mogán

Otros obsequios

Además de este obsequio, el Ayuntamiento de Mogán hará llegar al Vaticano un cuadro del artista Marcelo Mellino, obra «hermana» de otra realizada por el joven senegalés Mbaye Dieng, que llegó a Gran Canaria en cayuco en 2023 y cuya pieza permanecerá en el municipio.

«Ambas piezas dialogan entre sí sobre el drama migratorio y la esperanza que representa Europa para quienes buscan un futuro mejor», explicó el Ayuntamiento.

Asimismo, el papa León XIV recibirá el libro ‘Solo León’, de la autora grancanaria Nadia Jiménez, una crónica que relata la elección de Robert Prevost como Pontífice y repasa su trayectoria hasta la actualidad.