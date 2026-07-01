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León XIV agradece en una carta a Mazuelos la acogida «entrañable» recibida en Canarias

RTVC / EFE
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La misiva se encuentra fechada en el pasado 15 de junio y se remitió desde el Vaticano

La Diócesis de Canarias hizo pública este miércoles una carta de agradecimiento que el papa León XIV envió al obispo José Mazuelos por la «entrañable acogida» que recibió en su visita al archipiélago el pasado mes de junio, según indicó el pontífice en la misiva.

El obispo de Canarias, José Mazuelos, pronuncia unas palabras durante el encuentro que el papa León XIV ha mantenido con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y con representantes de las principales instituciones y organizaciones sociales que trabajan en los servicios de rescate, acogida e integración, en el muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, este jueves, en el sexto día de su viaje a España. EFE/ Angel Medina G. POOL
El obispo de Canarias, José Mazuelos, pronuncia unas palabras durante el encuentro que el papa León XIV matuvo con más de un millar de migrantes en el muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria. EFE/ Angel Medina G. POOL

En esta carta, fechada el 15 de junio y remitida desde el Vaticano, León XIV también hizo extensible su agradecimiento al obispo auxiliar de la Diócesis, Cristóbal Déniz, al comité organizador y a toda la comunidad cristina.

«Que Dios bendiga la labor evangelizadora que llevan adelante en esas islas del Atlántico, que se hace pan partido y compartido en gestos cotidianos de amor y cercanía para tantos hermanos y hermanas que atraviesan dificultades», señaló León XIV en la misma.

La diócesis de Canarias ha considerado que esta carta constituye un motivo de satisfacción y un recuerdo de la primera visita de un papa a las islas, además de un reconocimiento al esfuerzo realizado por voluntarios, sacerdotes, religiosos, instituciones y fieles que hicieron posible un acontecimiento eclesial que dejó «una profunda huella espiritual y humana».

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