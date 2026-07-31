El puerto de Arguineguín se llamará oficialmente Muelle de la Esperanza

Puertos Canarios adopta el nombre de Muelle de la Esperanza para el puerto de Arguineguín, un nombre que surgió con la visita del papa a ese punto el pasado mes de junio

El consejo de administración de Puertos Canarios ha decidido renombrar formalmente el dique exterior del puerto de Arguineguín como Muelle de la Esperanza, adoptando el término que la Iglesia de Canarias utilizó durante la visita del papa León XIV a ese mismo enclave.

El papa León XIV lanza una corona de flores al mar en recuerdo de los migrantes muertos en la travesía durante el encuentro con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y con representantes de las principales instituciones y organizaciones sociales que trabajan en los servicios de rescate, acogida e integración en el muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, este jueves, en el sexto día de su viaje a España. EFE/ Angel Medina G. POOL

Visita del papa

El 11 de junio, el pontífice ofició en Arguineguín un acto de homenaje y recuerdo a todos lo migrantes que han fallecido en el Atlántico tratando de llegar a Canarias. Fue en el mismo lugar que en 2020 recibió el apelativo de ‘muelle de la vergüenza‘ por cómo se mantuvo hacinadas allí a más de 2.300 personas llegadas en patera.

La Iglesia se empeñó en que la decisión del papa de visitar el muelle de Arguineguín sirviera también para mostrar su otra cara: su condición de muelle de la esperanza tanto para los que se aventuran al Atlántico en un cayuco en busca de una vida digna como para unos equipos de rescate y acogida han dado ejemplo de humanidad.

Decisión de Puertos Canarios

En un comunicado, el director gerente de Puertos Canarios, organismo de la comunidad autónoma, José Gilberto Moreno, señala que «la ratificación de esta denominación supone consolidar un espacio que representa los valores de solidaridad, acogida y humanidad que siempre han caracterizado a Canarias».

«Queremos que este muelle sea recordado por la capacidad de nuestra tierra para tender la mano a quienes más lo necesitaban», añade.

Moreno resalta que el Muelle de la Esperanza del puerto de Arguineguín es, además, un «lugar de memoria y reconocimiento».

«Con este acuerdo rendimos homenaje a todas las personas e instituciones que trabajaron de manera incansable durante la crisis migratoria y contribuimos a que las futuras generaciones conozcan lo que aquí ocurrió desde una perspectiva de dignidad y esperanza», explica.