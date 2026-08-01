El resto de los actos programados en el casco urbano se celebrarán con normalidad, entre ellos el evento ‘De Tardeo en Guía’

El Ayuntamiento de Santa María de Guía (Gran Canaria) ha suspendido la feria de ganado prevista para este domingo dentro del programa de actos de las Fiestas de la Virgen. Todo ello, como medida preventiva ante la alerta por altas temperaturas declarada en Canarias.

Imagen cedida Ayuntamiento de Santa María de Guía.

El consistorio ha explicado en un comunicado que, aunque el recinto ferial no se encuentra situado por encima de los 400 metros de altitud, donde se concentra el mayor nivel de riesgo, la decisión se ha adoptado para garantizar el bienestar de los animales participantes.

Zonas altas

Según el Ayuntamiento, la mayoría del ganado procede de las zonas altas del municipio. Por tanto, podría verse expuesto a temperaturas elevadas durante el traslado y la permanencia en la explanada del pabellón Beatriz Mendoza Rivero.

La concejala de Sector Primario, Alejandra García, ha señalado que «la seguridad y el bienestar de los animales deben prevalecer ante cualquier otra consideración» y ha añadido que la situación meteorológica «aconseja actuar con prudencia para evitar cualquier riesgo derivado de las altas temperaturas».

Materia de emergencias

Por su parte, el alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, ha agradecido «la comprensión de los ganaderos, vecinas y vecinos y visitantes» ante una medida que, según ha indicado, sigue las recomendaciones de las autoridades competentes en materia de emergencias.

El resto de los actos programados en el casco urbano se celebrarán con normalidad, entre ellos el evento ‘De Tardeo en Guía’, previsto en la Plaza Grande a partir de las 18:00 horas.