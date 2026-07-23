En la colisión contra el árbol el motorista ha resultado herido con multitud de heridas de carácter grave y lo trasladaron al Hospital Doctor Negrín

Un motorista del que no se ha precisado edad ha resultado este jueves herido de carácter grave después de que la motocicleta en la que viajaba impactara contra un árbol mientras circulaba por una carretera del municipio de Santa María de Guía, en Gran Canaria.

Un motorista, grave tras chocar contra un árbol en Guía, Gran Canaria

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), la víctima presentaba en el momento inicial de las asistencias diversos traumatismos de carácter grave. Tuvo que ser trasladada en ambulancia medicalizada hasta el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria.

La llamada de emergencia a la sala operativa del 112 se recibió a las 16:30 horas de este jueves. Alertaban de que un motorista necesitaba asistencia médica después de chocar con su motocicleta contra un árbol en la carretera GC-70, a la altura del punto kilométrico dos.

El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió y estabilizó al afectado en el lugar del siniestro antes de trasladarlo al centro hospitalario.

Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico en la zona mientras el personal sanitario atendía al motorista. Instruyó las diligencias correspondientes para intentar esclarecer qué es lo que ha ocurrido.