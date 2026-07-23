En el incendio de la capital de Tenerife se vieron afectadas dos mujeres por inhalación de humo al iniciarse un fuego en una vivienda
Dos jóvenes de 21 y 27 años se han visto afectadas por el humo de un incendio de una vivienda en la avenida de Las Hespérides en Santa Cruz de Tenerife.
El suceso, según informa el 1-1-2, ha ocurrido sobre las 13:41 horas y las dos mujeres han sufrido una intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado y han sido trasladadas al Hospital de La Candelaria.
El fuego se inició en la cocina y cuando los bomberos llegaron ya se encontraba sofocado por lo que procedieron a la revisión y ventilación del inmueble.