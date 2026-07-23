En el incendio de la capital de Tenerife se vieron afectadas dos mujeres por inhalación de humo al iniciarse un fuego en una vivienda

Avenida de las Hespérides, en Santa Cruz de Tenerife

Dos jóvenes de 21 y 27 años se han visto afectadas por el humo de un incendio de una vivienda en la avenida de Las Hespérides en Santa Cruz de Tenerife.

El suceso, según informa el 1-1-2, ha ocurrido sobre las 13:41 horas y las dos mujeres han sufrido una intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado y han sido trasladadas al Hospital de La Candelaria.

El fuego se inició en la cocina y cuando los bomberos llegaron ya se encontraba sofocado por lo que procedieron a la revisión y ventilación del inmueble.