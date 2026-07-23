Al menos un hombre grave al chocar un coche y el tranvía de Tenerife

El conductor del coche fue ingresado grave tras chocar contra el tranvía que circulaba por la parada de Gracia, en La Laguna, en tenerife
Aún no se conocen muchos datos, pero sobre las 19:30 horas un coche colisionó contra el tranvía que circulaba por La Laguna, en Tenerife, a la altura de la parada de Gracia.
Sabemos que, al menos, el conductor del turismo resultó herido de gravedad y tuvo que ser trasladado al hospital.
El servicio del trabvía estuvo suspendido durante aproximadamente una hora. Ya se ha restablecido el servicio y se han retirado tanto el tren como el vehículo siniestrados.
Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencias, Policía Local y bomberos.