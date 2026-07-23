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Al menos un hombre grave al chocar un coche y el tranvía de Tenerife

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El conductor del coche fue ingresado grave tras chocar contra el tranvía que circulaba por la parada de Gracia, en La Laguna, en tenerife

Colisión entre un coche y el tranvía en La Laguna
Colisión entre un coche y el tranvía en La Laguna

Aún no se conocen muchos datos, pero sobre las 19:30 horas un coche colisionó contra el tranvía que circulaba por La Laguna, en Tenerife, a la altura de la parada de Gracia.

Sabemos que, al menos, el conductor del turismo resultó herido de gravedad y tuvo que ser trasladado al hospital.

El servicio del trabvía estuvo suspendido durante aproximadamente una hora. Ya se ha restablecido el servicio y se han retirado tanto el tren como el vehículo siniestrados.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencias, Policía Local y bomberos.

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