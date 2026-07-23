La pieza restaurada será presentada ante sus devotos en la tradicional Bajada de la Virgen, acto que cumple 55 años en esta edición de las fiestas Telde

El trono de Nuestra Señora de las Nieves, con más de 60 años de historia, será presentada tras su restauración y se estrenará en la tradicional Bajada de la Virgen, que cumple 55 años, en el marco de más de un siglo de devoción y cerca del 50 aniversario de su nombramiento como Celestial Alcaldesa Mayor y Perpetua de la Ciudad de Telde.

El histórico trono de Nuestra Señora de las Nieves vuelve a brillar como un regalo a Telde en su 675 aniversario

Restauración y conservación

El histórico trono de Nuestra Señora de las Nieves, Celestial Alcaldesa Mayor y Perpetua de la Ciudad de Telde, vuelve a brillar tras su restauración. La restauración se ha hecho respetando y conservando la esencia y los elementos originales de una pieza con más de 60 años de historia. Una recuperación que adquiere este año un significado especialmente simbólico al coincidir con la celebración del 675 aniversario de la ciudad de Telde.

El próximo viernes 24 de julio, se presenta el trono restaurado en la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. A las 19.30 horas tendrá lugar la Santa Misa y, a su finalización, se dará a conocer públicamente el resultado de esta importante intervención. Al acto está prevista la asistencia del consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, junto a autoridades municipales y representantes de la Iglesia. Acompañarán a la comunidad parroquial y a los vecinos y vecinas de Lomo Magullo.

El histórico trono de Nuestra Señora de las Nieves vuelve a brillar como un regalo a Telde en su 675 aniversario

Trabajo de restauración

Las diferentes piezas del trono han sido desmontadas y tratadas individualmente mediante procesos de limpieza, conservación y pulido. Además, se han realizado trabajos de soldadura en aquellos puntos donde ha sido necesario intervenir. El proceso se ha completado con un baño de Plata 999 y la aplicación de un tratamiento protector frente a la oxidación y la humedad.

Esta importante recuperación ha sido posible gracias a la colaboración de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, la Diócesis de Canarias, la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves y el Ayuntamiento de Telde. Estas instituciones han unido esfuerzos para preservar y poner en valor una pieza de enorme significado patrimonial, religioso y sentimental.

Bajada de la Virgen

El trono vivirá posteriormente uno de sus momentos más esperados cuando vuelva a encontrarse con las calles y, sobre todo, con su gente. Nuestra Señora de las Nieves estrenará su trono restaurado en la tradicional Bajada de la Virgen. Esta celebración, iniciada en 1971, cumple en este 2026 55 años de historia

La recuperación del trono llega, además, cerca del 50 aniversario del nombramiento de Nuestra Señora de las Nieves como Celestial Alcaldesa Mayor y Perpetua de la Ciudad de Telde. Se unen así en un mismo momento más de un siglo de devoción, más de 60 años de historia del trono, 55 años de la tradicional Bajada y cerca de medio siglo como Celestial Alcaldesa Mayor y Perpetua de Telde.